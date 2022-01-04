Ani’deki İlk Türk camisi ibadete açılıyor: Ermenistan duysun diye mi ezan okuyacaksınız?

Gazeteci İsmail Saymaz, Ani’deki caminin ibadete açılmasının Ayasofya ve Kariye Camii’nde yapılan değişikliklerin devamı niteliğinde olduğunu vurguladı.

2016 yılından beri UNESCO Dünya İnsanlık Mirası’nda yer alan Ani Harabeleri’nde bulunan Ebu’l Manuçehr Camisi’nin ibadete açlıması için hazırlıkların yapıldığı görüldüğü.

Türkiye ile Ermenistan’ı ayıran Kars’taki Arpaçay nehrine bakan harabelerin tarihi, milattan önce 5 bin yılına kadar uzanıyor.

İlk eserlerin Ermeni Krallığı döneminde inşa edildiği ve İpek Yolu’nun Anadolu’daki ilk konaklama merkezi olan Ani’de katedraller, ateşgede tapınağı, hamamlar, Selçuklu kervansarayı ve iki cami bulunuyor.

İbadete açılmak istenen Ebu’l Manuçehr Camisi ise Türk fethinden sonra Türkiye topraklarında inşa edilen en eski cami olmasıyla dikkati çekiyor.

Ebu’l Manuçehr Camisi

Halk TV’den İsmail Saymaz’ın bölgeden aktardığına göre, Kars Valisi Tuncer Türker Öksüz, caminin ibadete açılması için gerekçe olarak “Oraya gelen ziyaretçiler cami ihtiyacı olduğunu belirtiyordu. Hem gezenler kullanır, hem bölgedeki insanlar ve görevliler… Asıl amaç, Anadolu’daki ilk Türk camisini ihya etmek” görüşünü ileri sürüyor.

“Turistin Ani’ye namaz kılmak için geleceğini veya ören yerini ziyaret ederken camiye ihtiyaç duydukları gerekçesini inandırıcı bulmuyorum” diyen Saymaz “Ani’nin bitişiğindeki Ocaklı Köyü’nün camisi var. Görevliler de bu köyün insanları… İsteyen köy camisinde namaz kılabilir. Kaldı ki mevcut yapıda abdest almak için şadırvan ve bir tuvalet bulunmuyor. Yetkililer böyle bir ek bina yapmayı düşünmediklerini söylüyor” diye de ekliyor.

Girişindeki kırmızı renkli uyarı levhasında “Arkeolojik kazı alanı, girmek yasaktır!” diye yazan sit alanındaki eser üzerinde yapılan değişiklikleri Saymaz şöyle sıralıyor:

“Kültür ve Tabiat Varlıkları Kurulu’nun Kars Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün onayı doğrultusunda altı-yedi ay önce iç restorasyonu yapılan, yarısı göçmüş vaziyetteki caminin girişine cam kapı takıldı. Pencerelerine camlar yerleştirildi.

Zemine 25 santimetre kalınlığında ahşap döşeme yerleştirildi.

Döşemenin üzerine yeşil halı serildi.

Ayakkabılık konuldu.

Minareye demir kapı, hoparlör ve lambalar takıldı.

Elektrik panosu yerleştirildi. Panodan minareye kablo çekilip elektrik verildi.”

İlk ezanın 3 Ağustos günü okunduğunu söyleyen Saymaz, “Şimdilik namaz kılınmıyor. Çünkü Diyanet İşleri Başkanlığı’nın protokolü onaylaması, imam ataması bekleniyor” diye ekliyor.

Ani’deki Ebu’l Manuçehr Camisi’nin ibadete açılmasını 2020 yılında müze statüsünün iptal edilip camiye çevrilen Ayasofya ve Kariye Camii’nin ibadete açılması hamlesinin bir devamı olduğunu söyleyen ve bunun “ülkeyi ekonomik iflasa sürükleyen iktidarın seçmenleri çeperinde tutmak için başvurduğu siyasi bir enstrüman olduğunu” belirten Saymaz, “Karşısı Ermenistan, gözetleme kuleleri var. Ermenistan duysun diye mi ezan okuyacaksınız?” diye sordu.

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