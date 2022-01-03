Kıdemli Peder Diran Reisyan Hayatını Kaybetti

33 yıldır, Ermeni Apostolik Kilisesi’ne hizmet eden, Türkiye Ermenileri Patrikliği makamına bağlı Kıdemli Peder Diran Reisyan uzun süren rahatsızlığının ardından 02 Ocak günü hayata gözlerini yumdu.
Merhum Kıdemli Peder Diran Reisyan, Bakırköy, Narlıkapı, Topkapı, Eyüp, Kumkapı dışı, Samatya, Yenikapı Ermeni Apostolik Kiliselerinde hizmet ettikten sonra son olarak Balat Surp Hıreşdagabed Kilisesi’nin din görevlisi olarak hizmetine devam ederken rahatsızlanarak inzivaya çekilmişti.
Uzun süren hastalığında gördüğü tedavilere rağmen 2022 yılının ilk günlerinde 02 Ocak günü sabah saatlerinde gözlerini yumdu ve Rab’de uyumaya başladı.
Merhum Kıdemli Peder Diran Reisyan’ın cenaze ve son kutsanma töreni 04 Ocak Salı günü saat 10:00’da Kumkapı Patriklik Merkez Surp Asdvadzadzin Katedrali’nde gerçekleşecek. Ardından naaşı, Edirnekapı Ermeni Mezarlığı’ndaki aile kabristanında defnedilecek.
https://haber.sat7turk.com/kidemli-peder-diran-reisyan-hayatini-kaybetti/
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