Ermenistan elçiliği, Sevan Nişanyan’ın durumu hakkında bilgi aldı

Yunanistan’da tutuklanarak Türkiye’ye iadesi gündeme getirilen Sevan Nişanyan’ın durumunu takip eden Ermenistan, Samos Karakolu’ndan bilgi aldı.

Yunanistan’da gözaltına alınan ve Türkiye’nin iade talebinin değerlendirileceği duruşmaya çıkartılacağı belirtilen yazar Sevan Nişanyan için Ermenistan da devrede.

Türkiye’den 2017 yılında kaçarak Yunanistan’a iltica eden Nişanyan, İra Tzourou ile evlenince ilticası “oturum izni”ne dönüştüğü halde, ‘istenmeyen kişi’ ilan edilerek geçen perşembe günü gözaltına alındı. Aynı zamanda Ermenistan vatandaşı olan Nişanyan’la ilgili Yunanistan adli makamlarının ne karar vereceği merakla beklenirken, Türkiye’ye iade seçeneği üzerine Ermenistan’ın Atina Büyükelçiliği’nin de durumu yakından takibe aldığı öğrenildi. Yunanistandaki Ermenistan elçiliğinden temsilcilerin, bugün Nişanyan’In bulunduğu Samos Karakolu’nu ziyaret ederek bildiği aldığı belirtildi.

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