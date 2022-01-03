Avram Galanti’nin ‘Bodrum Tarihi’ kitabı yeniden okuyucuyla buluşuyor

Profesör Avram Galanti’nin 1945 yılında yazdığı ‘Bodrum Tarihi’ adlı kitabı sadeleştirerek yeniden yayımlayan Bodrum Belediyesi, yarın yapacağı etkinlikte hem kitabı tanıtacak hem de Galanti için yaptırılan heykelin açılışı gerçekleştirecek.

Bodrumlu Profesör Avram Galanti’nin 1945 yılında kaleme aldığı ‘Bodrum Tarihi’ adlı kitabı, Bodrum Belediyesi Kültür Yayınları arasında tekrar yayınlanarak, kentin kültürüne yeniden kazandırıldı.

Arkeolog A. Rasim Özgürel tarafından sadeleştirilen, Bodrum Belediyesi yayın kurulu tarafından baskıya hazırlanan kitap, yarın yapılacak olan etkinlikte tekrar okuyucuyla buluşacak.

Kitap tanıtımı ve Profesör Avram Galanti’nin heykel açılışı için düzenlenen etkinliğe; Moris Levi Türk Yahudi Toplumu Başkan Vekili, Hayim Hason Dini Yapı Koordinatörü, Rav İsak Alaluf, Silvyo Ovadya 500. Yıl Vakfı Başkanı ve Bodrum’da yaşayan vatandaşlar katılacak. Yarın ilk olarak saat 11:30’da Umurca Park’ta Avram Galanti’nin heykelinin açılışı yapılacak, ardından Bodrum’da Yokuşbaşı’ndaki Yahudi cemaatine ait elden geçirilmiş ve yeniden düzenlenen Musevi mezarlığı ziyaret edilerek Başkan Ahmet Aras’a anahtar sunumu gerçekleştirilecek. Trafo Kafe’de yapılacak kitap tanıtımında katılımcılara yazar Profesör Avram Galanti’nin yazdığı ‘Bodrum Tarihi’ kitabı ve kente kattığı anlam anlatılacak.

GALANTİ DOĞDUĞU KENTİ CÜMLE CÜMLE KURGULAMIŞ

“Bir kentin başına gelebilecek en güzel şey, o kentin anlatılmasıdır.” Diyerek, Profesör Avram Galanti’nin kendinden sonra gelecek kuşaklara çok önemli bir miras bıraktığını belirten Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, kitabın tekrar basılmasıyla ilgili şöyle konuştu “Profesör Avram Galanti Bodrumlu, doğduğu kenti cümle cümle kurgulayıp ve kendisinden sonra geleceklerin tamamlayacağı inancı ile 1945 yılında “Bodrum Tarihi” kitabını yazmış.

KENT BELLEĞİNE SAHİP ÇIKILIYOR

Kitap, tarihin babası Herodot’un doğduğu Halikarnassos’u, tarihin sayfalarından 1950’li yılların Bodrum’una taşıyan önemli bir çalışma. Elliye yakın kitap ve çok sayıda makale kaleme almış olan Profesör Galanti’nin “Bodrum Tarihi” kitabını Bodrum Belediyesi Kültür Yayınları arasında yayınladığımız için mutluyuz. Bir kentin tarihini yazmak ya da yazmak istemek tarihsel kültürel dokusunu, insan malzemesini, yerel değerlerini kayıt altına almaktır. Kent belleğine sahip çıkmaktır. Bir kentin tarihsel geçmişini bilmek, o kentin bugünü ve geleceği hakkında alınacak kararların rastlantılara bırakılmaması anlamı taşımaktadır. Uygar yaşam koşullarının hakim olduğu, kentin geçmişten getirdiği değerlerinin korunduğu ve ekolojik dengelerin önemsendiği bir kent yaratmak için, Bodrum bilincine sahip Bodrumluları çoğaltmamız gerekmektedir.”

YAZARLAR YAZDIKLARIYLA KENTE RUH VERİRLER

Bodrum Tarihi kitabının Arkeolog A. Rasim Özgürel tarafından sadeleştirilerek yayın kurulu tarafından baskıya hazırlandığını kaydederek emeği geçenlere teşekkür eden Başkan Aras, “Profesör Avram Galenti Bodrumlu, Bodrum harmanının ve kültür mirasımızın önemli bir köşe taşıdır ve yazarlar, kentlerin görünmez yüzleri gibidirler. Yazdıklarıyla kente de ruh verirler” dedi.

BirGün Gazetesi