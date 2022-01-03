‘Asi’nin Çocukları’nın mücadelesini anlatıyor

Türkçe Öğretmeni ve araştırmacı-yazar Emine Özgenç, Dörtyol ve Hatay’ın Türkiye Cumhuriyeti topraklarına katılmasını ve bölgedeki Milli Mücadele’nin önemini ‘Asi’nin Çocukları’ isimli kitabında anlattı. Eylül 12’den Vurdu ve Eynesi Ana adlı romanların da yazarı olan Özgenç, elinde kalan pek çok röportaj, anı, belge ve bilgi birikimiyle Asi’nin Çocukları adlı kitabını kaleme aldı. Kitapta, Fransızların Dörtyol ve çevresini işgal etmeleri, Ermenileri maşa olarak kullanmaları, önceleri çeteler şeklinde verilen mücadelenin daha sonra Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde oluşturulan millî orduya bağlı olarak sürdürülmesi, bütün imkânsızlıklara rağmen haçlı/emperyalist emellerin boşa çıkarılması konuları anlatılıyor. Hürriyet Gazetesi