“Yahudi asıllı Rothschild ailesinin 1972’de şatosunda verdiği büyük davette, pagan sembolleri içeren aynı maskeleri görmüştük” – serbestiyet.com

A Haber’de, RTÜK’ün inceleme başlatacağını duyurduğu Fox TV’de yayımlanmaya başlanan “Maske Kimsin Sen” programının satanizm ve paganizm simgelerini normalleştirmeye çalıştığı anlatıldı: “Bu programda pagan ve satanist ritüellerin açıkça propagandası yapıldı. Dikket ederseniz program 7’den 70’e herkesin televizyon başında olduğu, çocukların ekran başında olduğu saatlerde yayımlandı. Yahudi asıllı Rotshild ailesinin balosunda da dün akşam televizyondaki aynı sembolleri görmüştük.” Serbestiyet