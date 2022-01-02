Tzourou: Sevan Nişanyan için sınır dışı değil erteleme kararı bekliyoruz

İra Tzourou pazartesi hakim karşısına çıkacak olan Sevan Nişanyan’ın iadesinin ima edildiğini ancak erteleme kararı beklediklerini söyledi. Nişanyan: “Buradaki ırkçılık, Türkiye’den yüksek.”

+GERÇEK- Cezaevinden 2017’de kaçarak Yunanistan’a iltica eden ve İra Tzourou ile evlenince ilticası “oturum iznine” çevrilen Sevan Nişanyan’ın “oturumunu yenilemediği” gerekçesiyle Samos Adası’nda tutuklanmasının ardından Türkiye’ye iade riskinin devam ettiği belirtildi. Tzourou, +Gerçek’e son durumu aktarırken telefon eden Nişanyan, yaşadıklarının ırkçılık nedeniyle olduğunu söyledi.

Nişanyan, 25 Ekim 2021’de ise yaptığı yurtdışı gezisinin ardından Samos Adası’na dönerken “istenmeyen kişi” ilan edildiğini öğrenmişti.

Son olarak Nişanyan’ın eşi İra Tzourou sosyal medyadan “Yunanistan, Ermenistan vatandaşı Sevan Nişanyan’ı Türkiye’ye deport etme kararı almak üzere. 29 Aralık 2021 de Yunan vatandaşı ile evli olması vesilesi ile aldığı oturumu yenilemeyen Yunanistan makamları, Sevan Nişanyan’ı 30 Aralık günü kibar bir hile ile karakola kendi arzusu ile götürüp, 1 saat beklettikten sonra oturumunun bir gün önce bitmesi nedeni ile tutukladı” bilgisini verdi.

OTURUM BÜROSU, ‘ARTIK BU DOSYA KAPANSIN’ BİLGİSİNİ GÖNDERMEMİŞ

İza Tzourou, bugün +Gerçek TV’de “Sınırsız” programında Alin Ozinan’ın konuğu oldu. Tzourou programda, Yunanistan makamları tarafından Nişanyan’ın Türkiye’ye iade edileceğinin ima edildiğini aktardı.

Tzourou, Sevan Nişanyan’ın artık Yunanistan’da iltica etmiş biri değil, bir Avrupa Birliği vatandaşıyla evlenmiş Ermenistan vatandaşı olduğunu ve bu sayede bir Avrupa vatandaşının haklarına sahip olduğunu vurguladı. “Yunanistan’daki 45 senelik yaşamım Yunanistan bürokrasisinin ne kadar yanlışlarla dolu olduğu gösterir” diyen Tzourou “Oturum bürosu, 200 metre mesafedeki iltica bürosuna ‘Sevan Nişanyan artık İra Tzourou ile evlenmiştir. Artık bu dosya kapansın’ diye bilgi göndermemiş” bilgisini verdi.

Bu hatanın “Kasıtlı yapıldığı düşünmek istemiyorum” diye ekleyen Tzourou, “En baştaki bürokrat bu hatayı kabul etmeyince bu durum zincirleme sorunlara yol açtı” dedi.

NİŞANYAN CANLI YAYINDA ARADI: SÜRECİN TEMELİ IRKÇILIK

Bu esnada, telefonu çalan Tzourou, arayanın Sevan Nişanyan olduğunu söyledi. Nişanyan’a yayında olduğunu söyleyen Tzourou, iletmesi istediği bir mesajı olup olmadığını sorduğu Nişanyan’ın, “Olayın vardığı noktada tüm bu geçirdiğimiz sürecin temeli ırkçılık ve Yunanistan’daki ırkçılık Türkiye’den daha yüksek” dediğini aktardı.

Tzourou, Samos Karakolu’nda 1985 model ve kartla çalışan bir telefon olduğunu, tek iletişimlerinin bu telefona bağlı olduğunu belirtti. “Ancak bu telefonu kullanmak için gerekli olan kartlar artık üretilmiyor.. Ben de eskiciden bulduğum kartları ilettim ve bu sayede Sevan’la haberleşebiliyoruz” diyen Tzourou, Nişanyan’ın oturumunun şahsına gönderilen bir e-posta ile iptal edildiğini söyledi.

‘NORMALDE BÖYLE BİR ŞEY OLMAZ’

Samos Karakolu’ndan arandıklarını ve son derece kibar bir şekilde bir evrak için karakola davet edildiklerini söyleyen Tzourou, buradaki polis amirinin Sevan Nişanyan’a oturum iznini sorduğunu ve kendilerinin de henüz iptal edildiğini ve avukatlarına durumu bildirdiklerini söylediğini aktardı. Tzourou, “10-12 saattir Yunanistan’da illegal bulunduğu için Sevan’ı gözaltına aldılar. Normalde böyle bir şey olmaz ama Sevan’ın oturumunun iptal edildiği derhal bildirilmiş” dedi.

Tzourou, Samos Karakolu’ndan aldıkları bilgiye göre, pazartesi günü hakim karşısına çıkacak olan Sevan Nişanyan’ın “Türkiye’ye iade edileceğinin ima edildiğini” söyledi. Tzourou, Nişanyan’ın Ermenistan yerine Türkiye’ye sınır dışı edilecek olması kararının ise polis tarafından “daha az maliyetli” olacağı bilgisiyle kendisine söylendiğini aktardı. Tzourou, bunun yasak olduğunu, resmi olarak bu bilgiyi veremediklerini belki de psikolojisini bozmak için böyle yaptıklarını da dile getirdi.

Samos Karakolu’ndaki polislerin durumun önemini, nasıl bir sansasyon yaratacağını ve Sevan Nişanyan’ı tanımadıklarını söyleyen Tzourou, sorunun asıl kaynağının Nişanyan’ın kendisiyle yaptığı evliliğinin resmi olarak iltica bürosuna bildirilmemesi nedeniyle halen ilticası uzatılmamış bir mülteci olarak göründüğünü ve bu bürokratrik açık nedeniyle işlerin bu noktaya geldiğini kaydetti.

‘TÜRKİYE’NİN BİR ARAMA KARARI YOK’

Yunanistan bürokrasinin kötü çalışmasıyla ilgili “Ben 3 sene asker kaçağı olarak göründüm” diyen Tzourou, Nişanyan’ın Yunanistan’da yaptığı yer adları çalışmasının bir sorun teşkil etmeyeceğini ve en sonunda bu sorunun çözüleceğine inandığını da söyledi.

Nişanyan’ın Yunanistan’da “Türk olarak görüldüğü” için ırkçılığa uğradığını kaydeden Tzourou, Türkiye’nin Sevan Nişanyan için bir arama kararı olmadığını ve Türkiye’nin Selahattin Demirtaş ve Osman Kaval hapisteyken bir de Sevan Nişanyan’la uğraşmak istemeyeceğini dile getirdi.

Yunan makamlarının da durumu yeni yeni kavradığını belirten Tzourou, “Pazartesi günü mahkemeden bir sınır dışı değil, erteleme kararı çıkacağını beklediğini” sözlerine ekledi.

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