Patrik II. Afrem: Suriye’nin Birliğine Bağlıyız Ve Haksız Yaptırımların Kaldırılmasını Umuyoruz

KAHİRA – Antakya ve Tüm Doğu Süryani Ortodoks Patriği ve Evrensel Süryani Ortodoks Kilisesi’nin Yüksek Başkanı II. Mar İgnatius Afram, Batı’nın Suriye halkına dayattığı zorlayıcı ekonomik yaptırımları kaldırmak ve sona erdirmek için dost ülkelerin Suriye’nin yanında durmasını umduğunu belirtti.

Patrik II. Afrem dün akşam Kahire’de Noel ve Yeni Yıl münasebetiyle Mısır’daki kilise cemaati ve Suriye toplumu ile yaptığı görüşmede, “Dualarımızı yönlendiriyor, imarın eksiksiz tamamlanmasını temenni ediyoruz. Maalesef demokrasi adına konuşanların mağduruyuz ama niyetleri farklı çünkü Dayanılmaz yaptırımların uygulanmasına izin verenler onlar. Dost ülkelerin bu haksız yaptırımları kaldırmak için bizimle birlikte duracağını ve her şeyin daha iyi olacağını umuyoruz” dedi

Patrik Afrem, Suriye’nin birliğine siyasi, coğrafi ve sosyal olarak bağlılığını teyit etti.

Patrik Afrem, Suriye’nin her geçen gün toparlandığını ve insanların can verdiği, camii ve kilise ayrımı yapmayan küresel savaşın ardından yeniden yapılanma sürecine vatandaşlarının katkı sağlamasını beklediğini de sözlerine ekledi.

Patrik Afrem ayrıca, Terör örgütleri tarafından kaçırılan Rum Ortodoks Halep Başpiskoposu Paul Yazıgi ve Süryani Ortodoks Halep Başpiskoposu Yohanna İbrahim’in yanı sıra onlarca Suriyeli akademisyen ve kaçırılan vatandaşların akıbetinin ortaya çıkarılması gerektiğinin vurguladı.

Suriye’nin Kahire Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Dr. Bessam Darviş ise Mısır’daki Suriyelilerin ve diğer gurbetçilerin elde ettiği olağanüstü başarıları övdü.

Darviş ayrıca, Sanayicilerin ülkelerine dönmelerinin ve yeniden yapılanmasına katkı sağlamanın önemine işaret etti.

SANA