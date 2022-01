Masalsı bir lezzet köşkü: Rita

Zeynep Kakınç

İlker ve Sanem Ayrık çiftinin Kadıköy Moda’da, büyük bir aşkla filizlendirdikleri Rita, âdeta masallardan çıkmış ışıl ışıl bir eski köşkte, çok özel lezzetlerle bezeli menülerle ağırlıyor konuklarını.

Kadıköy-Moda, İstanbul’un en eski ve bir o kadar da popüler semtlerindendir. Özellikle yeme içme konusunda başlı başına bir merkez durumunda. İşte İstanbul’un bu özel semtinin çok özel bir lezzet köşesinden bahsetmek istiyorum. Belki de “lezzet köşkü” demek daha doğru. Masallardaki gibi ışıl ışıl bir köşk Rita.

Sahipleri de herkesin yakından tanıdığı sevdiği, dizi ve TV programlarıyla evlerimize sık sık misafir olan İlker Ayrık ile eşi Sanem Ayrık. “Biz Modalıyız, insanların güzel vakit geçirebilecekleri, güzel yemek yiyebilecekleri bir yer açmak istedik” diye yola çıkan Ayrık çifti ile sadece Rita’yı değil, Rita Deli’yi ve Beykoz’daki çiftliklerini de konuştuk. Bu hikâyenin nasıl başladığını büyük bir keyifle dinledim. Dinledikçe de Rita’nın hayatlarının merkezinde büyük bir aşkla filizlendiğini öğrendim.

Şef Murat Bozok’tan danışmanlık

Böyle bir yer açma fikri İlker Ayrık’tan çıkıyor. Gerçekten de İlker Ayrık’ın yorumlarından mutfağa ve yemeğe merakı hemen anlaşılıyor. Eşi Sanem Ayrık “İlker çok istekliydi. Bir şekilde beni de ikna etti” diyor. Yer arayışı sırasında Moda’da eski bir Ermeni köşkü karşılarına çıkıyor. Adını “Rita” koyuyorlar. İşin mimari tarafıyla birebir Sanem Ayrık ilgileniyor. Mimar arkadaşları Ömer Ünügür ile çalışıyorlar. İlker Ayrık ise konsept ve menüye yoğunlaşıyor. Şef Murat Bozok’tan danışmanlık aldıktan sonra, genç ve dinamik bir ekip kuruyorlar ama tam bu sıralarda pandemi başlayınca bir süre Rita’ya ara veriyorlar. Köşk’ün her köşesinde büyük emek ve yaratıcılık var. Konsept de net: Yerel ve temiz tarımla iş birliği, dünya tekniklerini kullanmak ve güzel tabaklar hazırlamak. Elbette bu tabakları da en iyi şekilde servis etmek. Rita’da ekmekten yemeklerde kullanılan sosa kadar her şey el üretimi. Ayrık çifti, menüyü bir İstanbul mutfağı yansıması olarak değerlendiriyor. Menü az ve öz. Sanem Ayrık’ın deyişiyle “Simple is the best”. Karmaşadan uzak, mütevazı ama bir o kadar da iddialı menü.

Sıra Beykoz’daki çiftlikte

İlker Ayrık, Rita Deli’nin hikâyesini ise şöyle anlatıyor: “Rita Deli, Rita Moda’nın içinden çıktı; biraz daha sokak lezzeti diyebiliriz.” Pastrami, Rita Deli’nin başroldeki ürünü. Arkasında Rita’nın Barbaros Şef’inin 1-1.5 yıllık emeği var. Kullanılan teknik çok özel ve ortaya çıkan sonuç olağanüstü. İlker Ayrık, Rita Deli için “Aslında bizim start up yerimiz” diyor ve bu yıl

8-10 şubeye çıkmak gibi bir hedeften bahsediyor. Yurt dışı sürprizi de söz konusu. Pandeminin etkisiyle restoranların fiziki koşulları çok değişti. “From farm-to-table” denilen yetiştirdiğimiz anda, tabağımızda gördüğümüz ürünler, konseptler çok daha ön planda. İşte Beykoz’daki Rita Çiftlik de Sanem ve İlker Ayrık’ın malzemeye verdikleri önemden doğuyor. Burası, içinde tarım yapılan alanla birlikte, yakında hizmete girecek 100-120 kişilik restoranı olan ve konaklanabilen yaklaşık 17 dönümlük bir yer. Sanem ve İlker Ayrık, gastronomi sektöründe yeni olabilirler, ama yarattıkları konseptle iyi ve âdil yemek prensipleriyle örnek gösterilecek işletmecilerden.

Bence Rita’nın hikâyesi yeni başladı. Rita, Rita Deli ve çiftliğin adını önümüzdeki günlerde çok fazla duyacağımıza eminim.

Menüde neler var?

Mantar patenin içinde kültür, kestane ve istiridye mantarı var. Önce kıtır ekmeğe Rita yapımı tereyağı sürülüyor, üzerine mantar pate ve en son mevsimsel reçelle taçlanıyor. Tadı damağımda.

Bademli patates, menünün gözdelerinden. Fırında pişirildikten sonra da 1 gün dinlendiriliyor. Daha sonra da fırında kızartılıp çedar sosuyla servis ediliyor. Çedara alternatif olarak yerel bir peynirle denemeler yapılacak olması da memnuniyet verici.

Risotto usulüyle pişirilen kök kereviz ilginç bir karışım. Üzerine de Rita Deli’nin meşhur pastramisi konuyor.

Pastrami mutlaka denenmeli. Tek başında da olağanüstü bir lezzet. Deli’de pastrami sandviç yemeyi de unutmayın.

Rita usulü barbekü sosuyla 16 saat piştikten sonra limonlu kuskusla tabakta yerini alan dana kaburga öyle güzel pişmiş ki, garsonlar kaşıkla servis ediyor.

Baklava hamurundan yapılan katmerin içinde yer fıstığı var. Fırına giriyor, eşlikçisi, tahinli susamlı dondurmayla değişik bir yorum. Nefis bir tat.

Milliyet Gazetesi