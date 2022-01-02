372 yıllık tarihi Surp Kevork Kilisesi’ne tek başına sahip çıkıyor

Ailesi ile birlikte 37 yıl önce göçtüğü İstanbul’dan Mardin’e dönen Ermeni vatandaşı Zekeriya Sabuncu, 372 yıllık tarihe sahip Surp Kevork Kilisesi’nin temizliği ile bakımını tek başına üstleniyor. Sabuncu, kilisede ibadetini yapmanın yanı sıra tarihi yapının hem temizliğini hem de bakımını tek başına üstleniyor.

37 yıl önce ailesi ile birlikte İstanbul’a göç eden Zekeriya Sabuncu, 8 yıl sonra yaşadığı Mardin‘in Derik ilçesine geri döndü.

Aile mesleği zeytincilikle uğraşan Sabuncu, aynı zamanda ilçede yaşayan 3 Ermeni vatandaştan biri olarak tarihi Surp Kevork Kilisesi’ne de sahip çıkıyor.

Hafta sonları 372 yıllık kiliseye gelerek ibadetini yapan Sabuncu, ayrıca tarihi yapının hem temizliğini hem de bakımını tek başına üstleniyor.

“ÖMRÜM YETTİĞİ KADAR SAHİP ÇIKACAĞIM”

Kilisenin ayakta kalması için gidip ibadetini, temizliğini ve bakımını yapan Zekeriya Sabuncu, “Ömrüm yettiği kadar sahip çıkacağım. Gelen ziyaretçilere kiliseyi açıyorum. Tarihi hakkında bilgi veriyorum ve bunu yapmaktan mutluluk duyuyorum” dedi.

İşte diğer kareler…

DHA

https://www.ntv.com.tr/galeri/sanat/372-yillik-tarihisurp-kevork-kilisesine-tek-basina-sahip-cikiyor,DAlLQXTnYkSB1ueHGCp3uw/WtyjwGAkMk2TdsXBdWuk9Q