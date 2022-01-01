Şam Meryemiye Katedrali’nde Yılbaşı Münasebetiyle İlahi Ayin – Suriye Arap Haber Ajansı – SANA

ŞAM – Şam’ın Bab Tuma semtindeki Rum Ortodoks Meryemiye Katedrali’nde bu sabah Miladi Yılbaşı münasebetiyle, Antakya Ve Tüm Doğu Rum Ortodokslar Patriği, Patrik X. Yuhanna başkanlığında düzenlenen, Katedral Piskoposları ve Kahinleriyle Arşimendit Malatyus Şatahi liderliğinde Patriklik Ruhani El Kenaza Korosunun yardımıyla ilahi ayin düzenlendi.

Halep ve İskenderun Piskoposluk Metropoliti Patrik Temsilcisi Piskopos Efram Maluli, sevgi ve barış elçisi Hz. İsa Mesih (A.S.)’ın doğumunun yüce anlamlarını vurguladığı bayram vaazını verdi ve şunları söyledi: “ Yeni yılın başlaması ve salgının hala vargücüyle bulunması ve en sevdiklerimizi alması gölgesinde Allah’ın merhametine ve inayetine ihtiyacımız var” dedi.

Maluli şöyle devam etti: “Savaşın sancılarından çıkarken Suriye’de barış için ve savaşın ağırlığından kalkarken Suriye için dua ediyoruz, ancak bu savaşın yansımaları halkını geçim kaynaklarıyla kuşatıyor ve ekonomileri ateşi altında inliyor” diyerek, “Bu ülke haçının kıyamet avlusuna yetişmesininve günahkar ekonomik ablukanın ağırlığı altından çıkması zamanının geldiğini” belirtti.

Maluli, yılbaşını kutladığımız bugün de, uluslararası sessizlik ve çaresizlik içinde Nisan 2013’ten bu yana kaçırılan Halep Başpiskoposları Yuhanna İbrahim ve Paul Yazıcı da dahil olmak üzere kaçırılanların kalbimizde açtıkları yaranın hala var olduğunu ve hepimiz bu dosyanın sonuçlarının ortaya çıkarılması ve istenen sonuçları almamız için dua ettiklerini söyledi.

Maluli sözlerini şöyle tamamladı: “Dualarımız, işgal altındaki her topraktaki sebatkar halkımız ve tüm dünyada barış içindir, yüce Allah’a, Suriye’yi, halkını, topraklarını ve lideri Beşar Esad’ı koruması için dua ediyoruz” dedi.

Ayinin ardından, ülke için bereket ve yeni yılın Suriye ve halkı için hayır, güvenlik ve istikrar yılı olması için dua edildi.

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