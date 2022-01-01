Halep’teki Hıristiyan Taifeleri Rum Katolik Katedralinde Barış Ayini Düzenledi

HALEP – Halep ilindeki Hristiyan taifeleri bu akşam Farhat Meydanı’ndaki Rum Katolik Katedralinde Halep’teki Roma Katolik cemaatinin başkanı Piskopos George Masri başkanlığında barış için bir ayin düzenlendi, ayinde dünyaya barışın gelmesi umuduyla dualar, dualar ve ilahiler söylendi.

Piskopos Masri ayinde, “Birbirimizi sevmekle barışı sağlayabiliriz, Suriye’nin yeniden inşasında ve terör savaşının yıktığı şeylere yardım edebiliriz. Bu, her birimiz için bir çağrı, bir sorumluluk ve inanç ışığının Suriye’den yayıldığı bir mesajdır. dünyaya iyiliği yaymak için barış da öyledir” dedi.

Piskopos Masri, zor günler yaşayan ancak Suriye Arap Ordusu’nun fedakarlıkları ve kahramanlıkları sayesinde zafere ulaşan Suriye’de barışın yaygınlaşması için çalışmak gerektiğini vurguladı.

Ayine Halep’teki Maruni Cemaati başkanı Piskopos Yusuf Tobaci, Keldani Cemaati Başkanı Piskopos Antuvan Audo, Halep’teki Süryani Katolik Cemaati Başkanı Piskopos Antuvan Şehda ve Latin Taifesi Başkanı Piskopos George Abi Hazen katıldı.

SANA