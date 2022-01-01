BİK Genel Müdürü Duran: “En zorlu günlerde Türk basınının yanındaydık”

BİK Genel Müdürü Duran: “En zorlu günlerde Türk basınının yanındaydık”

İhlas Haber Ajansı – Haberler | Yerel

Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Rıdvan Duran, “Pandemi başta olmak üzere yaşanan gelişmelerden etkilenen gazeteler ve gazeteciler için çok sayıda destek paketi hazırlayarak, sektörün nefes almasını sağladık.

Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Rıdvan Duran, “Pandemi başta olmak üzere yaşanan gelişmelerden etkilenen gazeteler ve gazeteciler için çok sayıda destek paketi hazırlayarak, sektörün nefes almasını sağladık. Resmi ilan ve reklamların yayınlanmasıyla basına sağlanan kamu desteği, 2021 yılı sonu itibarıyla 606 milyon Türk Lirasını buldu” dedi.

Türkiye genelinde faaliyet gösteren Basın İlan Kurumunun yetkileri kapsamında, resmi ilan ve reklam alma hakkını haiz 982 gazete bulunuyor. 1961 yılından beri Türk basınının kamudaki en büyük destekçisi olan kurum, aynı zamanda Basın Ahlak Esasları’na yönelik uygunluk denetimleri ile basının görevlerini ifa ederken oluşabilecek ihlallerin de önüne geçiyor.

Resmi ilan ve reklamların yayınlanmasıyla basına sağlanan; özellikle yerel gazeteler için hayati öneme sahip kamu desteği, 2021 yılı sonu itibarıyla 606 milyon Türk Lirasını buldu.

Kurumun 2021 yılı faaliyetlerini değerlendiren Genel Müdür Rıdvan Duran, “İki yıllık süre zarfında 45 ili ziyaret etme fırsatı bulduk ve bu illerdeki basın temsilcileriyle buluşarak, sektörün durumu, geleceği adına istişarelerde bulunduk. Bu toplantılardan çıkan değerlendirmeleri baz alarak, mevzuatımız çerçevesinde çalışmalarımıza yön verdik. Pandemi başta olmak üzere yaşanan gelişmelerden etkilenen gazeteler ve gazeteciler için çok sayıda destek paketi hazırlayarak, sektörün nefes almasını sağladık. Resmi ilan ve reklam alan süreli yayınların yerine getirmek zorunda olduğu şartlardan olumsuz etkilenmemeleri ve gazetecilik faaliyetlerini eksiksiz sürdürebilmeleri için aldığımız tedbirlerden fiili satışla ilgili maddenin süresini 28 Şubat 2022 tarihine kadar uzattık. Kurumumuz tarafından, 2021 yılında; 2.367 basın mensubuna toplam 14 milyon 352 bin Türk Lirası faizsiz borç para verildi, 6 gazeteye toplam 1 milyon 240 bin Türk Lirası kredi açıldı, 78 gazeteci derneğine ise toplam 350 bin Türk Lirası yardım yapıldı. Yine Lozan Barış Antlaşması kapsamındaki topluluklarca (Ermeni, Rum ve Yahudi) çıkarılan 9 gazeteye de 2021 yılı Şubat ayında da 350 bin Türk Lirası yardım yapıldı.

Yerel Basında Reklamcılığın Geliştirilmesi, Dijitalleşme ve Sosyal Medya başlıklı eğitimlerimize 70 ilden 816 sektör çalışanı katıldı. Kalkınma Ajansları ve KOSGEB ile yürüttüğümüz ortak projelerden 189 kişi istifade etti. Bu etkinliklerimize katılan toplam 1.005 kişi eğitimlerin sonunda sertifikalarını aldılar.

Kamu yayıncılığı konusundaki iddiamızı Basının Gözünden Ayasofya ve Hatay Devleti Resmi Gazetesi adlı iki kitabımızla sürdürdük.

Geriye oldukça verimli bir yıl bırakırken, umut, azim ve kararlılık ile yeni yıla hazırlandığımızı, Türk basınının yanında olmaya devam edeceğimizi ifade etmek isterim” dedi. – İSTANBUL

https://www.haberler.com/bik-genel-muduru-duran-en-zorlu-gunlerde-turk-14638097-haberi/