Avrupa da Orta Çağ’da kalmış: Çocuklar kiliseye emanet

CHP’li Özgür Özel’in 4-6 yaş arası çocuklara Kur’an eğitimi verilmesini “Orta Çağ zihniyeti” olarak eleştirirken model olarak gösterdiği Avrupa’da din eğitimi 2,5 yaşında başlıyor. Bazı yerlerde okul öncesi okulların yüzde 70’i kiliseler ve bu kiliselere bağlı cemaatler tarafından yönetilirken din eğitimi öğretmenler ve papazlarla koordineli olarak veriliyor. İşte bazı Avrupa ülkelerinden uygulama örnekleri…

DİNİ KURUMLARIN PAYI BELÇİKA’DA YÜZDE 40

Belçika’da okul öncesi eğitim zorunlu eğitim kapsamında değil ve okul öncesi eğitim 2,5-6 yaş arasını kapsıyor. Devlet anaokulları, belediye okulları ve dini kurumlara bağlı üç tip okul bulunuyor. En çok öğrencinin gittiği okul öncesi kurum belediyeler tarafından işletiliyor. Bunların oranı okul öncesi okullaşmanın yaklaşık yüzde 50’sini oluşturuyor. Devlet okullarının payı ise yüzde 10 gibi oldukça düşük seviyede. Dini kurumlar tarafından açılan okulların payı ise okul öncesi eğitimin yüzde 40 gibi oldukça yüksek bir paya sahip.

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PAPAZLAR EŞLİĞİNDE KİLİSEYE

Katoliklere bağlı anaokullarında din eğitimi öğretmenlerle birlikte papazlarla koordineli olarak veriliyor. Çocukların papaz, rahibe veya pedagoglar tarafından haftanın belli günlerinde kiliseye gitmeleri sağlanıyor. Böylece öğrenciler görerek, yaşayarak ve yerinde din eğitimi imkânı buluyor. Sınıfların içerisindeki dini faaliyet köşelerinde çocukların nasıl dua edeceği günlük uygulamalarla öğretiliyor. Dini ve ahlaki hikayeler anlatılıyor ve ilahiler söyleniyor. Yaşanan hayatla okul öncesi din eğitimine yönelik olarak noel, paskalya, karnaval tatilleri öncesi dini içerikli aktiviteler gerçekleştiriliyor.

İNCİL’DEN SEÇİLMİŞ HİKAYELER

Eğitim sürecinde İncil’den seçilmiş dini hikâyeler ön planda. Bu hikâyelerin anlatılması sonrası konu üzerinde öğrenciler konuşturuluyor ve mesajı içselleştirilmesi sağlanıyor. Anlatılan hikâyenin daha iyi özümsenmesi için boyama kâğıtları düzenleniyor ve hikâye kartları oluşturuluyor.

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ALMANYA’DA YÜZDE 70’İ KİLİSELERE BAĞLI

Almanya’da özellikle 3-6 yaş grubunu kapsayan okul öncesi eğitime erişimin oldukça yüksek olduğu görülüyor. Okul öncesi eğitim kurumların yüzde 30’u devlet ve belediyelere ait iken yüzde 70’i kiliseler ve bu kiliselere bağlı cemaatle tarafından yönetiliyor. Katoliklere ait anaokulları tam bir kilise havasında tefriş ediliyor. Öğrenciler, zaman zaman dini ayinlere götürülüyor. Okul öncesi din eğitiminde İncil’den kıssalar, başta Hz. İsa olmak üzere çeşitli peygamberlerin hayatı, insanlara iyilik yapmaya ve herkesi sevmeye yöneltecek Hristiyanlık ilkeleri kazandırılıyor.

Müfredat kiliseden

İngiltere’de dini kuruluşlarca açılan okullar, eğitim sisteminde önemli bir yere sahip. Kiliseler tarafından açılan ve işletilen bu okulların oranı toplam okulların yüzde 33’ünü oluşturuyor, bu okullar aynı zamanda finansal olarak devlet tarafından destekleniyor. Bu okullar ulusal müfredatı takip etmekle birlikte din eğitimi konusunda kiliseler tarafından hazırlanan müfredatı uyguluyor. Okul öncesi öğrencileri okulda ilkokul öğrencilerine yönelik düzenlenen toplu dua, kilise ziyareti gibi ortak etkinliklerin tamamına katılıyor. Bu okulların din eğitimi müfredatı İngiltere kilisesi tarafından ilkokullara yönelik hazırlanan din eğitimi programında okul öncesi için belirtiliyor. Çocuklar din eğitimi açısından bazı temel kazanımları elde ediyor.

Hristiyan geleneği öğretiliyor

Finlandiya’da din eğitimi okul öncesi öğretim programlarının bir parçası ve tarihi çok eskilere dayanıyor. Eğitimde çocuklara, tanrıya duyulan sevgi ve onun koruyuculuğuna olan güven duygusu veriliyor. Öğretim programı tanrıya sadakati ve şükranı vurguluyor. Din eğitiminde çocuklara Hristiyan geleneği ve festivalleri sunuluyor, dualar ve ilahiler okul öncesi kurumlarda normal gündelik aktiviteler halinde yer alıyor. Çocuklar, İncil hikayelerini okuyorlar ve çocukların bu hikayeleri de tartışmaları teşvik ediliyor. Seküler ahlak öğretimi, hoşgörü, ölçülü, adaletli ve hakkaniyetli olma, yardımseverlik ve duyarlılık konuları içeriyor.

Yeni Şafak