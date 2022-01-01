“2021 Yılının En Antisemit Vakası” anketi sonuçlandı

2021 yılında meydana gelen ve “Afedersin Antisemit” köşemizde yer alan antisemit olaylardan 7 tanesini derlediğimiz anket, katılımcıların oylarıyla, 31 Aralık 2021 itibariyle sonuçlanmıştır. Bu yıl rekor katılıma ulaştığımız anketimize gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederiz. İnanıyoruz ki, antisemitizmi hatırladıkça ve hatırlattıkça çevremizde bilinç oluşturacağız!

Bir yıl içerisinde yaşanan antisemitizme dikkat çekmek için hazırlanan anketin sonuçları aşağıdaki gibidir.

2021 yılında yaşanan antisemit olayların aksine 2022’de antisemitizmden uzak, nefret söylemlerinin hayatımızda yer bulmadığı bir yıl dileriz.

%42,2 – Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tüm Yahudilerin ‘cibiliyetinde’ insan katletmekten zevk almak olduğunu iddia etmesi.

%31,2 – Bursa 23. Asliye Ceza Mahkemesi’nin, Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında “Yahudi” ifadesini kullanan kişiyi “Cumhurbaşkanına hakaret” suçundan 7 bin TL adli para cezasına çarptırması ve bu şekilde ‘Yahudi’ kelimesinin bir hakaret olarak tescil etmesi.

%9,9 – İsrail vatandaşı Oknin çiftinin turist olarak geldikleri İstanbul’da, Yahudi oldukları için iki ülke arasında koz olarak kullanılmaları.

%7,3 – İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in geçen senelerde de sarf ettiği ve bir muhalefet aletine dönüştürdüğü Yahudi Cesaret Madalyası’nın Erdoğan’a verildiği iddiası üzerinden önceden de antisemit söylem üretmesi. Akşener, ifadeleri ile “siyonist” kavramını Yahudilere yönelik nefret unsuru olarak kullanıyor.

%4 – Cemil Kandemir isimli sağlık memurunun Boğaziçi Üniversitesi’nde eylem yapan öğretim üyelerine cevap olarak “Hepiniz şerefsizsiniz. Hainsiniz. Yahudisiniz. Allah belanızı versin inşALLAH” demek suretiyle Yahudileri hedef göstermesi ve aşağılaması.

%3,2 – Sanatçı Can Bonomo’nun ‘Yahudilerin yaptıklarına ses çıkarmadığı için’ sosyal medyada saldırıya maruz kalması.

%2,2- Şalom Gazetesi’nin İBDA – Siber Cephesi tarafından hacklenmesi.

https://www.avlaremoz.com/2022/01/01/2021-yilinin-en-antisemit-vakasi-anketi-sonuclandi/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=2021-yilinin-en-antisemit-vakasi-anketi-sonuclandi