Türkiye-Ermenistan ilişkilerinde normalleşme: Erivan, İstanbul uçuşlarına onay verdi

Türkiye-Ermenistan ilişkilerin normalleşmesi politikası kapsamında iki ülke arasında uçak seferlerinin tekrar başlaması planlanıyor.

Bu kapsamda Ermenistan havacılık otoritesi, Flyone Armenia havayolunun Erivan-İstanbul güzergahında charter uçuşlar yapmasına izin verdi.

Flyone Ermenistan Yönetim Kurulu Başkanı Aram Ananyan, “Ermenistan havacılık yetkililerine onay için müteşekkiriz” dedi. Armenpress’e konuşan Ananyan, seferlerin başlaması için “Türk havacılık otoritelerinden izin beklediklerini” söyledi.

Flyone Armenia, geçtiğimiz günlerde Erivan’dan İstanbul’a charter gidiş-dönüş uçuş düzenleme talebiyle Ermenistan ve Türkiye’nin havacılık otoritelerine başvuruda bulundu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye’nin İstanbul ile Erivan arasında uçuşlar yapmak için hem Türk hem de Ermeni havayollarından teklifleri değerlendirdiğini duyurmuştu.

Çavuşoğlu, pazartesi günü yaptığı açıklamada Ermenistan ve Türkiye’nin özel temsilcileri arasında yapılması öngörülen görüşmelere ilişkin, “Edindiğimiz izlenime göre ilk toplantı, Ermenistan’ın bu yönde bir arzusu var, Moskova’da gerçekleşecek.” dedi.

Rusya ve Azerbaycan’dan ‘ilişkilerinin normalleşmesi’ görüşmelerine destek

Rusya’nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilci Yardımcısı Dmitry Polyanski, salı günü “Ermenistan ile Türkiye arasındaki normal komşuluk ilişkilerinin yeniden kurulmasından tüm dünya istifade edecektir. ” dedi.

Polyanski, BM Genel Merkezi’nde düzenlediği yıl sonu basın toplantısında “Biz, yakın bölgesel angajmandan yanayız ve Türkiye-Ermenistan ilişkilerinin normalleşmesini memnuniyetle karşılarız. Toplantının Moskova’da yapılacak olması sürpriz değil, hem Türkiye hem de Ermenistan ile iyi bir ortaklığımız var. Ekonomik ve bölgesel ağları teşvik ediyoruz.” diye konuştu.

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov da pazartesi günü Azerbaycan ve Türkiye olarak tüm ülkelerle uluslararası hukuk temelinde ilişkileri geliştirmekten yana tavır sergilediklerini söyleyerek, “Kardeş Türkiye’nin Ermenistan’la ilişkilerinin normalleşmesini tam destekliyoruz.” ifadesini kullandı.

https://tr.euronews.com/2021/12/30/turkiye-ermenistan-iliskilerinde-normallesme-erivan-istanbul-ucuslar-na-onay-verdi