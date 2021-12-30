Patrik Hazretleri’nin Perşembe günü hastaneden taburcu edilmesi bekleniyor

HYETERT – Noel arifesinde Koronavirüs testi pozitif çıkan Ekümenik Patrik Bartholomeos’un 30 Aralık Perşembe günü hastaneden taburcu edilmesi planlanıyor. Patrik Hazretleri hastalığı hafif semptomlarla geçirmesine rağmen tedbir amaçlı hastanede kalıyordu.

Yapılan tüm tetkikler her şeyin çok iyi olduğunu ve iyileşme sürecinin sorunsuz geçtiğini gösterdi. Tedavisi süresince hastanede yoğun bir şekilde çalışmaya devam eden Patrik Hazretleri’nin önümüzdeki Pazartesi veya Salı gününe kadar evinde dinleneceği bildirildi.

Patrik Hazretleri’nin nekahat dönemi boyunca Kadıköy Metropoliti Emanuel kendisine vekaletname etmeye devam edecek.