İzmir’de cüppeli şahıslar, yılbaşı kutlamalarına karşı bildiri dağıttı

İsmailağa Cemaati’ne yakınlığıyla bilinen Sıla Vakfı’nın üyeleri, İzmir’de bildiri dağıttı. Dağıttıkları bildirilerde, “Dünyayı kan gölüne çeviren Hıristiyanların geleneği olan yılbaşını kutlamıyoruz, çünkü biz Müslümanız” ifadeleri dikkat çekti.

Erman Şentürk

Yeni yıla sayılı günler kala İzmir’de sokağa inen, aralarında çocukların da bulunduğu sarıklı ve cüppeli cemaat üyeleri yeni yıl kutlamalarına karşı bildiri dağıttı.

İsmailağa cemaatine yakınlığıyla bilinen Sıla Vakfı’nın üyelerinin kentin en işlek alanlarından Konak’ta dağıttıkları bildirilerin üzerinde “Dünyayı kan gölüne çeviren Hristiyanların geleneği olan yılbaşını kutlamıyoruz, çünkü biz Müslümanız” yazarken yaptıkları bu provokasyon sokaklardaki vatandaşlar tarafından tepkiyle karşılandı. Hristiyanları ve Yahudi bireyleri aşağılayan, yeni yılı kutlayan yurttaşları da dinsizlik ile suçlayan dört sayfalık bildirilerde, yeni yılı kutlamanın bir Hristiyan geleneği olduğu belirtildi. Bildiride; küfür, kâfir, işkence, taciz, katliam gibi ibarelerle, “Yılbaşı kutlamaları Hıristiyanların yolu değil de nedir?”, “O Hıristiyanlar bize uyuyor mu, neden hep biz onlara uyuyoruz?” cümlelerinin yer alması dikkat çekti. Ayrıca Sıla Vakfı Gençlik Hareketi’ne ait cep telefonu ile internet adresi de bulunuyor.

Cumhuriyet Gazetesi