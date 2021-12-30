Ermenistan’ın da karşılıklı olarak İran’da Başkonsolosluk açma niyeti var

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı, İran hükümetinin Kapan’da bir Başkonsolosluk açma kararına atıfta bulunarak, Ermenistan’ın da İran’da bir Başkonsolosluk açmaya çalıştığını ifade etti.

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Vahan Hunanyan konuyla ilgili yaptığı açıklamada “Ayrıca İran İslam Cumhuriyeti’ndeki Ermenistan Cumhuriyeti Başkonsolosluğunun karşılıklı olarak açılması üzerinde çalışıyoruz” sözlerine yer verdi.

Daha önce İran hükümetinin Dışişleri Bakanlığı’nın Ermenistan’ın güneyinde bulunan Syunik idari bölgesinin merkezi olan Kapan şehrinde bir Başkonsolosluk açılması önerisini onayladığı bildirilmişti.

ERMENİ HABER AJANSI