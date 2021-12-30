‘Büyük Ermenistan’ projesinin savunucuları HDP Kongresinde ağırlandı

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“Gençlik Apo’nun fedaisidir” sloganlarının atıldığı ve hakkında soruşturma başlatılan Diyarbakır HDP Gençlik Kolları Kongresi’nde ‘Büyük Ermenistan’ projesinin savunucusu Taşnak Partisi’nden yetkililerin de ağırlandığı ortaya çıktı.

Terör örgütü propagandasına dönüşen kongreye gelen Taşnak-Sütyun’un gençlik kollarından Tigran Çandoyan, Kevork Gazelyan ve Nigol Agbalyan’ın, HDP Eş Başkanı Mithat Sancar’la samimi kareleri paylaşıldı.

Tigran Çandoyan

Eş Genel Başkan Mithat Sancar ve HDP’lilerle samimi fotoğraflar çektiren ARF’lileri, Türk kamuoyu yakından tanıyor.

ARF DAĞLIK KARABAĞ’IN BAŞKENTİNİN KARS OLMASI ÇAĞRISI YAPMIŞTI

‘Katliamcı Taşnak Partisi’ olarak da bilinen ARF’nin lideri Hovhannisyan, 2011 yılında yaptığı bir açıklamada Dağlık Karabağ’ın başkentinin Kars olması çağrısı yapmıştı.

HDP TAŞNAK’LA OMUZ OMUZA

“Büyük Ermenistan” projesinin peşinde koşan Taşnak Partisi’nin Gençlik Kolları üyelerinin katılıdğı HDP Gençlik Kolları toplantısının görüntülerini Ermenistan’da İngilizce yayın organı The Armenian Weekly’nin Genel Yayın Yönetmeni Rupen Canbazyan yayınladı.

ARF sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlarda, HDP Eşbaşkanı Mithat Sancar ve parti sözcüsü Ebru Günay ile Ermeni katılımcıların samimi fotoğrafları yer aldı. ARF’li katılımcılar, kongrede Kürtçe yaptığı konuşmada Türkiye’ye yönelik hadsiz sözler sarf etti.

ÖRGÜT 1983’TE LİZBON BÜYÜKELÇİLİĞİNE SALDIRMIŞTI

Ermenistan’ın en köklü iki siyasi partisinden birisi olan Taşnak Partisi, II. Abdülhamid’e karşı gerçekleştirilen ve başarısızlıkla sonuçlanan 1905 suikastı girişimini ve 1915’te Van Ermeni ayaklanmalarını planlayan örgüt olmasıyla da tanınıyor. ARF üyesi 5 kişi 1983 tarihinde Türkiye’nin Lizbon Büyükelçiliği’ne saldırmış, Maslahatgüzar Yurtsev Mıhçıoğlu’nun eşi Cahide Mıhçıoğlu hayatını kaybetmişti.

https://www.haber7.com/siyaset/haber/3177689-buyuk-ermenistan-projesinin-savunuculari-hdp-kongresinde-agirlandi