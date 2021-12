Yılbaşı Hıristiyan icadı mı?

Güneri Cıvaoğlu Her yıl olduğu gibi gene şurasından burasından didiklenen konu: “Hıristiyan icadı yılbaşını neden kutlayalım? Hıristiyan peygamberi İsa’nın doğumunu mu kutlamalıyız?” …………… Önce belirteyim ki İsa’nın doğumu 25 Aralık’tır. Hıristiyanlar tarafından Noel Bayramı olarak kutlanır. (*) Yılbaşı olan 1 Ocak ise miladi takvimde yeni yılın başlangıcıdır. İSA VAR MIYDI? Ancak… Daha ilginç bir tartışma var: “İsa gerçekten var mıydı? Yoksa Hıristiyanlığın öncüleri tarafından yazılan İncillerde mi yaratıldı?” Şöyle ki… Önce Hıristiyan vatandaşlarımızın inançlarına saygılı olduğumu, Hz. İsa’nın varlığına Müslümanların kutsal kitabında da yer verildiğini, “aşağıdaki teorinin sadece iddia sahiplerinin kendilerini bağladığına” işaret ederek başlayayım… …………… – İddia: İnciller büyük ölçüde çoğu çağdaş Yahudi ve Yunan kaynaklarında da bulunabilen ve onlardan alıntılanmış olabilecek mucizeler ve bilgece sözlerden oluşur. Zaten var olan hikâyeler, efsaneler, mucizeler daha sonra İsa’ya atfedilmiş olarak İncil’de yer almış olabilir. Yani… “Mucizeler daha önceki zamanlardan kalma efsaneler” gibi görünüyor. İsa gibi bir “Süpermen” var idiyse, çağının yazarları niçin ondan hiç söz etmemişlerdir. Onun “müjde” hikâyeleri tüm bilgilerin kabul ettiği gibi kurgudur. İncillerdeki hemen her hikâyenin, eski Ahit’teki (Yahudilerin kutsal kitabı Tevrat ya da Zebur) bazı pasajların “Hıristiyanlık doğrultusunda yeniden yazılması” olarak anlaşılabilir. Hangisi daha makul görünüyor: “Bir adamın ekmekleri aç kalabalık için çoğaltmak” mucizesi mi? Yoksa birinin “peygamber Elişa’nın da aynı şeyi yaptığı eski ve çok ünlü bir hikâyeyi yeniden yazması” mı (2 Krallar 4:38-44) ?..! KANITLAMA SORUNU Özelikle 18’inci yüzyıldan itibaren “İsa’nın var olmadığı, hiç yaşamadığı” yolundaki iddialar, bazı teologlar tarafından öne sürülmekte. Ancak… “Hukukçu” kimliğimle “iddiasını kanıtlamak müddeiye aittir” diye düşünüyorum. Yani… “İsa’nın hiç var olmadığını” kanıtlamak, bunu iddia edenlerin sorumluluğudur. Ayrıca… İsa’nın çağdaşı olan “pagan” yazarların ondan bahsetmemesi hiç şaşırtıcı değildir. Çünkü… Birinci yüzyılda “İsa gerçeği” önemsizdi. Ondan bahsetmek için bir sebep yoktu. (SimonClaude Mimouni) Elbette İsa’nın “varlığı” başka… Ölümünden üç gün sonra dirildiği yolundaki anlatımlara inanmak başka. İSA VE KUTSAL RUH Hıristiyanlığa göre İsa’nın “dünyevi babası” Yusuf “Yahudi bir marangozdu.” Hıristiyanlıkta “aziz” olarak kabul edilir. Neden “dünyevi baba?” ‘ Hıristiyan inancına göre İsa’nın annesi Meryem bakireydi. Meryem’le evlendikten sonra Yusuf onun “evlenmeden önce hamile kaldığını” öğrendi Yahudi peygamberi Hz. Davut’un soyundan gelen Yusuf düzgün bir insandı. “Meryem’i toplum önünde utandırmak istemediği” için “sessizce” ayrılmaya karar verdi. Ancak… O gece rüyasında bir melek göründü. Ve şöyle dedi: “Davutoğlu Yusuf, Meryem’i kendine eş olarak almaktan utanma. Çünkü onun rahminde oluşan, kutsal ruhtandır” dedi. Yusuf da evliliğini sürdürdü, Meryem’le birlikte Nasıra kasabasına yerleşti. Burada Yusuf İsa’ya marangozluk öğretti. 12 yaşındayken İsa kayboldu. Üç gün sonra Yusuf’la Meryem tapınakta bulduklarında İsa onlara sordu: “Beni neden arayıp durdunuz? Babamın evinde bulunmam gerektiğini bilmiyor muydunuz?” Bu da İsa’nın Hıristiyan inancına göre “asıl babasının kutsal ruh olduğunun” anlatısı… …………… “Meryem’in Yusuf’la evlendiğinde çocuklu bir dul olduğunu” yazan tarihçiler de vardır. İsa’nın “kardeşi olup olmadığı” konusunda da tartışmalar yapılmıştır. İSA, SÜPER STAR Yazının başında İsa’nın varlığını tartışanların onun için -İncillerde yer alan mucizelerine gönderme yaparak- “böyle bir Süpermen yaşamışsa” dediklerine işaret etmiştim. İsa için bir “Rock Opera” da sahneye konmuştur. Adı Jesus Christ Superstar… Müziği “Evita, Cats ve The Phantom of The Opera (Operadaki Hayalet)” gibi müzikallerin büyük yaratıcısı Lloyd Webber’den… Sözleri ise Tim Rice’tan… 1970’li yıllarda büyük ilgi gören bir Rock Opera’ydı. Tim Rice bu yapıt için “Rock’ın gücüyle orkestra ve tiyatroyu birbirine ekleyen, harika bir hikâye anlatımı” yorumunu yapmıştı. ………….. Daha sonra yönetmen Norman Jewison tarafından Jesus Christ Superstar filmi de yapıldı. ………….. (*) Bazı Ortodoks kiliselerinin mensupları ise Noel’i 6 Ocak’ta kutlar. Meryem, Hz. İsa ve Yusuf marangoz atölyesinde. Milliyet Gazetesi