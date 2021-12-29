Tarihi mezarlar yok oluyor!

Osmanlı’ya çok sayıda âlim, kazasker, Şeyhülislam yetiştiren Dürrizadeler ve Paşmakçızade ailelerinin Edirnekapı’daki kabristanları yok olma tehlikesi ile karşı karşıya…

AHMET FARUK SARIKOÇ/İstanbul İHA

İstanbul’da Edirnekapı Necatibey Mezarlığı’nda bulunan Osmanlı mezarları görenlerin içini acıtıyor. Osmanlı Devleti için âlim, kazasker, Şeyhülislam yetiştiren Dürrizadeler ve Paşmakçızade ailelerin de bulunduğu mezarlık yerleri yıkılıp talan edilmiş. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin bakım sorumluluğunda olan alan için Araştırmacı Yazar Halid Develioğlu bir an önce restore edilme işlemlerinin yapılması gerektiğini ifade etti. Restore işlemleri için Vakıflar Genel Müdürlüğü ile birlikte hareket edilip çıkartılan planların koruma kuruluna gönderilmesini ve onay alınması gerektiğini vurguladı.

Edirnekapı Necatibey Mezarlığı’na gelip hasar gören Osmanlı mezarlarını inceleyen Develioğlu, “Burası Osmanlı Devleti’nin en eski mezarlıklarından birisidir. Osmanlı Devleti’ne çok önemli katkı sunmuş kişilerin kabirleri vardır. Ne yazık ki bu mezarlıklar defineciler tarafından, bazen de doğal şartlar ile harap olmuştur. Bakımsızlıktan dolayı mezar taşların yeri değişmiş yazılar okunamaz hale gelmiştir. Belki 50 yıl sonra bu mezar taşları yok olup gidecek bizde tarihimizi kaybedeceğiz” dedi.

‘İşaretle tahrip ettiler’

“İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin bakım sorumluluğunda” Bazı araştırmacılar kayıt için mezar taşları işaretleyerek zarar verdikleri ifade eden Develioğlu, “Ancak o mezar taşlarına zarar vermişler. Burası İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin bakım sorumluluğunda. Burada Vakıflar Genel Müdürlüğü ile birlikte belediyenin bir anlaşma protokolü var. İBB buranın tüm planını çıkartıp koruma kuruluna sunması gerekiyor” diye konuştu.

Milliyet Gazetesi