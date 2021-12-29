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Noel baba kostümüyle Amanoslardan atlayıp hediye dağıttı

2021-12-29

Hatay’ın İskenderun ilçesinde yamaç paraşütü pilotu, Noel baba kostümüyle Amanos Dağları’ndan atlayarak indiği alanda çocuklara hediye dağıttı.

Paraşüt pilotu İlker Özgüven, çocukları sevindirmek için bir dükkandan Noel baba kostümü kiralayıp yanına da çeşitli hediyeler aldı.

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Amanos Dağları’na çıkan Özgüven, 1270 rakımlı tepeden Noel baba kostümüyle atladı.

Yaklaşık 20 dakikada Atatürk Anıt Alanı’na inen Özgüven, üzerindeki kostümle çocuklara çeşitli hediyeler verdi.

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Özgüven, çocuklar ve aileleriyle fotoğraf da çektirdi.

https://halktv.com.tr/gundem/noel-baba-kostumuyle-amanoslardan-atlayip-hediye-dagitti-658499h

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