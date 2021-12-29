Mormonlar; bi bitmediler! Şimdi de ABD Büyükelçisi onlardan!

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Mormonlar yüzünden başımın belaya girmişliği var. 2018’de “Ermeniler ve Türkler, Mormonlarla bir olup Amerika’yı nasıl tokatladılar” başlıklı yazımda şimdi yurtdışındaki firari, hakkında tutuklama kararı çıkarılan Sezgin Baran Korkmaz’ın “al takke, ver külah” işlerinden biraz olsun söz etmiştim.

Sonrasında SBK Holding ‘Ceo’su Sezgin Baran Korkmaz’ın avukat ordusu, ekmeğini yiyip kılıcını salladıkları patronlarına hakaret ettiğim gerekçesi ile hakkımda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundular. Şansım varmış ki suç unsuru bulunmadığına karar verilerek dosya kapatıldı.

Türk kamuoyu İzmir’i mesken tutmuş, hakkında casusluk yaptığı belirtilen Rahip Brunson davasından aşina. Çünkü Rahip Brunson, MormonKilisesindendi.

19. yüzyılda Hıristiyan kilisesinden kopan Mormonlar, İncil’i kabul etmekle beraber kendi kitapları da olan bir tarikat. Mormonlar içki kullanmıyor ve kullanılmasını kısıtlıyor. Mormonların bir diğer özelliği çok çocuk yapmaları.

1960’lı yıllarda ABD’ye giden Korkut Özal gibi isimler Mormonlarla ilişkiye geçip, Türkiye’ye dini bütün olarak dönmüşlerdi. Mormonlar, Türkiye’debaşka bir nedenle daha tartışılmıştı.

Suikasta kurban giden öğretim üyesi-yazar Necip Hablemitoğlu, Mormonlarile FETÖ paralelliğinden söz edip, FETÖ’nün İslam anlayışının ABDpolitikaları ile uyumunu yazmıştı. Hablemitoğlu’nun bu çalışmaları ise DGMsavcısı Nuh Mete Yüksel’in FETÖ hakkında hazırladığı iddianamede yer almıştı.

Mormonlar ilk defa 1840’larda Osmanlı topraklarına gelmişler. Faaliyet alanları Ermenilerin yoğun olduğu bölgeler. Anadolu’da ilk Mormon kilisesini 1888’de Sivas’ın Zara ilçesinde kuruluyor. Tokat, Merzifon, Maraş, Elbistan ve Antep’te örgütlenmeleri mevcut. Pek çok Ermeni’yi de ABD’yegötürmüşler. Dünyanın en ilginç tarikatlarından Mormonlar’ın Türkiye ayağıLDS Latter Day Saint (Son Zaman Azizler Kilisesi) Hayır Kurumu.

2007’den beri Ermeni Diasporası için çalışıyor. 2001’den beri ABD’den 18-23 aylık periyotlarla dönüşümlü olarak Türkiye’ye gelen Mormon misyonerler, 2007 yılından itibaren bağış projeleri haricinde başka bir işle daha uğraşıyorlar.

Mormonlar ABD’de FBI, CIA ve Pentagon’da çok güçlüler. ABD’denTürkiye’ye gelen yaşlı Mormon misyonerleri (senyörler) genellikle Pentagonemeklisi albaylar ve Savunma Bakanlığı’nda görev yapmış istihbaratçılar.

Genç misyonerler (juniorlar) ise geri döndüklerinde çeşitli bakanlık ve istihbarat kurumlarında istihdam ediliyor. Amerikan Hava Kuvvetleri’nde hızlı yükselmenin yolu Mormon olmaktan geçiyor. LDS, yani Latter Day Saint (Son Zaman Azizler Kilisesi) Hayır Kurumu adı altında Türkiye’de faaliyet gösteren Mormon kilisesinin, Vakıflar Genel Müdürlüğü’nde kaydı bulunmuyor.

ABD Ankara Büyükelçisi Jeffrey Lane Flake

31 Aralık 1962 doğumlu, Amerika Birleşik Devletleri, Arizona eski Senatörü Jeffrey Lane Flake; Haziran 2021 tarihinde ABD Başkanı Biden tarafından Türkiye Büyükelçiliği‘ne aday gösterilmişti. 27 Ekim 2021‘de ABD Senatosu, Joe Biden‘ın Ankara Büyükelçisi olarak aday gösterdiği eski Arizona Senatörü Jeff Flake‘in göreve atanmasını onayladı.

11 Aralık 2021‘de ABD’nin Türkiye Büyükelçisi olarak atanan Jeff Flake, Başkan Yardımcısı Kamala Harris’in de katıldığı sembolik törende yemin ederek resmi unvanını aldı.

Türk Dışişleri, Jeffrey Lane Flake’e nasıl bakıyor?

Ankara, ABD’nin yeni Büyükelçisi Türkiye hava sahasına girmeden gardını aldı. Sputnik’in ABD’nin yeni Büyükelçisi Jeff Flake döneminde Türkiye-ABD ilişkileri nasıl olacak? yönündeki sorusunu yanıtlayan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu‘nun “Gelip de Türkiye’nin valisi gibi davranmalarına müsaade etmeyiz. Kim olursa olsun bugüne kadar etmediğimiz gibi bundan sonra da etmeyiz.” şeklindeki sözü aslında bir ikaz.

Ocak 2022′de yapılacak kabine değişikliğinde yerini, 30 Ocak 2021 tarihinde Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığına atanarak ‘büyükelçi‘ unvanı ile Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilciliği Özel Temsilcisi olarak görevlendirilen Feridun Sinirlioğlu‘na bırakmaya hazırlanan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu‘nun; Jeffrey Lane Flake ile ilgili şu sözleri acaba ne anlama geliyor?

Dışişleri Bakanı diyor ki “…Ama yeni büyükelçinin Türkiye’ye o kadar da uzak bir kişi olmadığını biliyoruz. Kongre’de güvenoyu alabilmek için olumsuz tutum sergiledi, bunu da biliyoruz.”

Mutlaka başka bildikleri de vardır.

Kim bu Mormon Büyükelçi?

Arizona, Snowflake‘de doğan Flake, Brigham Young Üniversitesi‘nde uluslararası ilişkiler alanında lisans derecesini ve daha sonra siyaset bilimi alanında yüksek lisans derecesini tamamladı. Eşi Cheryl Bae ile Brigham Young Üniversitesi’nde tanıştılar. Flake ve eşi Cheryl 1985‘ten beri evliler.

Beş çocukları var; kızı Alexis ve oğulları Austin, Tanner, Ryan ve Dallin. Eşinin öne çıkan bilinen özelliği iyi yemek pişirmesi. Hatta yemek kitabı bile yazmış.

Flake, 1980’lerin başında, Güney Afrika’daki İsa Mesih’in Son Zaman Azizler Kilisesi için misyoner oldu.

The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints / İsa Mesih’in Son Zaman Azizler Kilisesi

LDS Church, yaygın bilinen adıyla Mormonluk, 6 Nisan 1830 tarihinde Joseph Smith, Jr. aracılığıyla ABD’nin New York eyaletinde kurulmuş. Sonrasında kilise üyeleri gördükleri baskılardan dolayı Batı’ya göç etmişler ve Utah eyaletine gelmişler.

24 Temmuz 1847 tarihinden itibaren Brigham Young öncülüğünde, halen eyaletin başkenti konumundaki Salt Lake City kurulmaya başlanır. Günümüzde de Kilise’nin merkezi bu şehirde bulunmaktadır.

Kilise’nin inançları “İman Maddeleri” dedikleri 13 temel maddeden oluşur. 10. Madde ise şöyledir:

“Biz İsrail’in tam olarak bir araya toplanacağına ve On Oymak’ın geri geleceğine, Siyon’un (Yeni Yeruşalim’in) Amerika kıtası üzerinde kurulacağına, Mesih’in şahsen yeryüzünde hüküm süreceğine ve yeryüzünün yenileneceğine ve cennetsel görkemine kavuşacağına inanıyoruz.”

Mormonlar, diğer Katolik ve Ortodoks mezhepleri gibi antisemitik düşünmüyor. Türkiye, bir süredir İsrail ile ilişkilerini yoluna koymanın hazırlığında. İsrail yönetimi bu konuda Ankara’dan daha hevesli.

Acaba 1 Temmuz 2002 – 15 Ocak 2007 yıllarında İsrail, Tel Aviv Büyükelçiliği yapan Ferudun Sinirlioğlu‘nun 2022 Ocak ayında Dışişleri Bakanlığına atanacak olmasının bu yeni süreçle ilgisi olabilir mi?

Jeffrey Lane Flake‘in eşi Cheryl kendisi, gibi Mormon hatta Mormon’un öncüsü William J‘nin büyük torunu. Karı koca kendi inançları konusunda oldukça sağlam. .

Arizona eyaletini temsilen Cumhuriyetçi olarak Kongre’nin iki kanadında da görev yapan Flake, eski Başkan Donald Trump‘a muhalefetiyle biliniyor. Siyaset tarzı ve anlayışı Mormon inancıyla şekillenen Flake, Trump’ın‘Müslüman yasağı’ diye anılan bazı Müslüman ülkelere getirdiği seyahat yasağına en çok tepki gösteren isimlerden biriydi.

Geçmişte Mormonların, Ermeni istismarına rağmen Jeffrey Lane Flake geçmişte 1915 olaylarını ‘soykırım‘ olarak nitelendirmemiş ve F-35 savaş uçaklarının Türkiye‘ye satılmaması konusunda karşı oy kullanmıştı.

Bununla birlikte Rahip Brunson‘un serbest bırakılması hakkında mektuba imza atan isimler arasında yer almıştı.

Jeffrey Lane Flake, Kongre‘deki döneminde genellikle Afrika ile ilgili konularda aktifti ve geçmişte de Güney Afrika ve Zimbabve’de bir Mormon misyoneri olarak görev yapmıştı. Geçmişteki görev yerlerine uygun olmayan yeni ataması bir çok kesimde hayal kırıklığına yol açtı.

Jeffrey Lane Flake‘in Türkiye Büyükelçisi olarak aday gösterilmesi ABDana akım medyası tarafından beklenmeyen bir durum olarak karşılanmıştı.

“Cafer Lain Felek” yani Jeffrey Lane Flake, sıradışı bir elçi profili çiziyor. Siyasetin içinden gelen Flake, Mormon tarikatı mensubu, Afrika’damisyonerlik yapmış, üniversite aşkıyla evlenmiş, 5 çocuk babası. Son dönemde de eski Başkan Trump’a karşı tutumuyla dikkat çeken bir isim.

Kolay gelsin!..

Daha o gelmeden bir dostum, adının aslında Türkçe olduğunu söyledi. Ben “yok daha neler” derken, “Jeffrey Lane Flake‘in gerçek ismi Cafer Lan Felek”deyiverdi.

Büyükelçi Jeffrey Lane Flake ile bir araya gelirsem gerçek isminin Cafer Lan Felek olup olmadığını mutlaka kendisine sormayı düşünüyorum. Gerçi Flake,“pul” anlamında ama her neyse!..

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Ömür Çelikdönmez, dikGAZETE.com

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https://tr.sputniknews.com/20211227/cavusoglu-istanbul-erivan-ucuslari-yakinda-baslayacak-1052148188.html

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https://www.hurriyet.com.tr/dunya/yeni-abd-buyukelcisi-jeff-flake-kamala-harrisin-onunde-yemin-etti-41959048

https://tr.euronews.com/2021/07/13/abd-baskan-biden-eski-cumhuriyetci-senator-flake-i-turkiye-buyukelciligine-aday-gosterdi

https://www.churchofjesuschrist.org/comeuntochrist

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https://offradranch.com/tr/celebrities/4096-cheryl-flake-bio-wiki-net-worth-facts-about-jeff-flakes-wife.html