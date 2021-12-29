Milano’da Ermeni kilisesinde Paşinyan’a soru soran Azerbaycanlı blogger 7 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Milano’daki Ermeni Kilisesi’nde Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’a soru soran Azerbaycanlı blogger Ata Abdullayev, Bakü’de 7 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

“Region Monitor“ sitesinin aktardığı bilgilere göre mahkeme oturumu sırasında Abdullayev, kimseden para talep etmediğini vurguladı. Aynı zamanda sanık, suçunun ne olduğunu bildiğini belirtti ve yaptıkları için defalarca özür diledi.

Abdullayev, daha önce orduda görev yapmaktan kaçındığı ve 2014 yılında da hırsızlık yaptığı gerekçesiyle 4 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Hatırlanacağı üzere 2019 yılında Milano’daki “Surb Karasun Manuk” Ermeni Apostolik Kilisesi’nde Ermeni toplumu temsilcileriyle Paşinyan’ın görüşmesi sırasında, Azerbaycanlı bir blogger kiliseye girdi ve Başbakan’dan savaşı durdurmasını istedi. Blogger “Topraklarımızı iade edin ki Şuşi’mi, Hocalu’mu görebileyim” dedi. Pashinyan’ın cevabı sırasında Azerbaycanlı blogger Ata Abdullayev, kendisiyle birlikte gelen kişinin video çekmesine izin vermesini istedi, Başbakan kabul etti. Başbakan’ın cevabından sonra blogger yüksek sesle tekrarladı, “Şuşi Azerbaycan’a ait, gittim, güvenle gider miyim?” Paşinyan sorun olmadığını söyledi.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2021/12/29/Azerbaycanlı-blogger-Abdullayev-Paşinyan/222849