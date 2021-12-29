Kutsal Topraklardaki Hristiyanlar İçin Endişe Ediliyor

Canterbury Başepiskoposu, Kutsal Topraklardaki Hristiyanlar İçin Endişelerini Dile Getirdi.

Canterbury Başepiskoposu

Canterbury Başepiskoposu, yerel kilise liderlerinin kutsal mekânlara yönelik saldırılarda artış olduğu konusunda uyarıda bulunmasının ardından Kutsal Topraklardaki Hristiyanlar için duyduğu endişeyi dile getirdi.

Uyarı, Yeruşalim’deki yerel kilise liderlerinden geldi. Radikal grupların saldırıları, Hristiyanlığı Kutsal Topraklardan uzaklaştırmak için gerçekleştirilen ‘sistematik bir girişim’ olarak tanımlandı. Kilise liderleri, ‘‘2012’den bu yana din adamlarına yönelik sayısız fiziki ve sözlü saldırı yaşandı. Kutsal yerler tahrip edildi. Sadece özgürce ibadet etmek isteyen ve günlük hayatlarını sürdürmeye çalışan yerel Hristiyanlara yönelik sindirme olayları yaşandı’’ açıklamasında bulundu.

Yeruşalim’deki Anglikan Başepiskoposu Hosam Naoum ve Başepiskopos Justin Welby, Kutsal Topraklardaki Hristiyanların göz ardı edildiğini ve hatta unutulduğunu söyledi. Başepiskoposlar, ‘‘Hristiyanların içinde bulundukları kötü durum, yüz yıl öncesi Kutsal Topraklarda yüzde 10’u bulan nüfuslarının yüzde 2’nin altına düşmesiyle daha da kötüleşiyor. İsrail’deki Hristiyanlar, bölgenin bir işareti olan demokrasinin ve özgürlüğün tadını çıkarıyor, ancak din adamlarına ve kutsal mekânlara yönelik saldırılar, onları korkutmaya ve uzaklaştırmaya yönelik girişimin bir parçası’’ dedi.

Yetkilileri, Hristiyan kültürünü ve mirasını korumak için bölgedeki Hristiyanlarla görüşmeye çağıran Başepiskoposlar, ‘‘Advent dönemi boyunca parıldayan yıldızlar ve ağlamayan bir bebeğin acısız doğumu gibi Noel hikâyelerini dinlemek ne kadar güzel. Ancak gerçek bundan çok farklı: Noel, Tanrı’nın tüm insanlığı kucaklamasının bir hikâyesidir. İlk Noel, bizlere sıradan yaşamlar arasında İsa Mesih’in dünyamıza gelişini anlatır. Bebek katliamının gerçekleştiği bir dönemde topraklarından göç eden bir aileyi görüyoruz. Ninniler ve sevimli çiftlik hayvanları hakkında bir yazı görmüyoruz. Öyleyse bu Noel’de gerçeklere yönelelim. ‘Ey Küçük Beytlehem Şehri’ ilahisini söylediğimizde, Kutsal Topraklardaki Kilise’nin sesini duyalım ve Tanrı’nın armağanı için şükredelim’’ dedi. (CT)

https://haber.sat7turk.com/kutsal-topraklardaki-hristiyanlar-icin-endise-ediliyor/