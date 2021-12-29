Iran Ermenistan’ın Kapan şehrinde konsolosluk açmasına karar verildi

İran Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu’nda birkaç onemli karar verildi;

Bakanlar Kurulu, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan’ın önerisi üzerine Ermenistan’ın Azerbaycan ve İran sınırındaki Kapan şehrinde konsolosluk açılmasına karar verdi.

Ayrıca Ermenistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vahan Hunanyana göre Ermenistan da bu yönde çalışmalar yapıyor.

Öte yandan Abdullahiyan’ın önerisi üzerine mütekabiliyet esası ve diğer yasalara uyulması dikkate alınarak Çin’e Bender Abbas’ta konsolosluk açma izni verdi.

ERMENİ HABER AJANSI