HAY MENTEE-MENTOR YENİ DÖNEM TANIŞMA TOPLANTISI DÜZENLENDİ

Türkiye Ermeni Patrikliği bünyesindeki Hay Mentee-Mentor projesinde yeni dönem başladı.

Patrik Sahak II Hazretleri, 28 Aralık 2021, Salı akşamı Marriott Hotel’de düzenlenen kokteyl ile yeni dönem kadroda yer alacak mentor ve menteeler ile bir araya geldi. Karagözyan Yetimhanesi Vakfı Başkanı Dikran Gülmezgil’in de katıldığı gecede Patrik Hazretleri’ne Peder Şirvan Mürzyan refakat etti.

Nora Kumral’ın sunucu olduğu toplantının açılış konuşmasını yapan Proje Danışmanı Dr. Meri Taksi Deveciyan, yeni dönemin başlamasından ötürü mutluluğunu paylaşırken; toplantıya katılanlara ve Dikran Gülmezgil’e teşekkür etti. Proje Koordinatörü Jbid Öğer, Hay Mentee-Mentor Ailesi’nin giderek kalabalıklaştığını söyledi. Yeni dönemde söyleşi, kariyer odaklı çalışmalar, kariyer odaklı dernek, sanat ve gezi kollarının kurulduğunu söyleyen Öğer, bu yıl hayatını kaybeden Başrahip Tatul Anuşyan’ı da rahmetle anarak sözlerini tamamladı. Proje Temsilcisi Jbid Luys Gezer ise, dört yıldır projede yer aldığını yeni insanlarla tanıştığını söyledi. Proje danışmanı Dr. Meri Taksi Deveciyan’a özel teşekkürlerini ileten Gezer, koordinatör Jbid Öğer ve yardımcısı Karolin İçliyürek’in gençler için çalıştığını vurguladı.

Proje katılımcıları Doç. Dr. Kozet Avanus, Yeraz Çağlayan, Ayk Gezer, Şila Pakyüz, Lerna Mezirciyan Çankırı, Aris Dikran Nişan ve Rudi Ekser, duygu ve düşüncelerini paylaştılar.

2021-2022 dönemi mentee ve mentor eşleşmelerini Proje Koordinatörü Yardımcısı Karolin Üçer İçliyürek açıkladı.

Toplantıda Ruhani Reisimiz gençlere ve katılımcılara hitap ettiği konuşmasında, Hay Mentee-Mentor Projesi’nin kutsal bir iş olduğunun altını çizdi ve varlığından ötürü memnuniyetini dile getirdi. Gençleri odağına alan tüm girişimleri desteklediklerini ve gelecekte de destekleyeceklerini, çünkü gençlerin bizim geleceğimiz olduğunu ifade ederek başladığı konuşmasında, lise çağlarına kadar gençlerimize okullarımızda kendi inançlarını, dillerini ve kültürlerini öğrenebilmeleri için cemaatin elinden geleni yaptığını, üniversite çağındaki gençler için de böyle bir projenin varlığının önemini vurguladı. Bu projeyi takdir edip sahiplendiklerini belirten Patrik Hazretleri, lokomotif ve kartopu benzetmelerini yaparak Dr. Meri Taksi Deveciyan’ın bir lokomotif gibi başı çektiğini, kısıtlı bir sayıyla başlayan projenin bir kartopu gibi büyüyerek bugün 80’i aşkın katılımcısı olmasının umut verici olduğunu söyledi. İleride sayının daha da artmasını ve bir gün tüm gençlerimize ulaşan bir organizasyona dönüşmesini dilediğini belirterek, pederane takdisleriyle konuşmasını sonlandırdı.

Gece, proje koordinatörlerinin konuşmaları ve Yeraz Çağlayan’ın Ermenice parçalar seslendirmesiyle devam etti.

Kaynak: Türkiye Ermenileri Patrikliği https://www.facebook.com/TRArmenianPatriarchate/