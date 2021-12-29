Ermenistan Ombudsmanı ve Rusya Büyükelçisi, Azerbaycan’da tutulan Ermeni esirlerin geri gönderilmesinin aciliyetini ele aldı

Rusya’nın Ermenistan Büyükelçisi Sergey Kopirkin ile yaptığı görüşmede Ermenistan Ombudsmanı Arman Tatoyan, Azerbaycan’da tutulan Ermeni esirlerin geri dönüşünün aciliyeti de dahil olmak üzere bir çok konuyu ele aldı.

Ombudsman Ermenistan’daki Rusya Büyükelçiliği ile verimli işbirliğine dikkat çekerek, Rusya’daki yurttaşlarımızın haklarının korunmasına ilişkin bilgi alışverişi konusunda kurulan ortak çalışma için teşekkür etti.

Tatoyan, ayrıca Rusya’daki Federal İnsan Hakları Komiseri Tatyana Moskalkova ile karşılıklı tam güvene dayalı üst düzey ilişkileri takdirle karşıladığını ifade etti.

Taraflar, insan hakları alanında işbirliği ve bilgi alışverişini sürdürme konusunda hazır olduklarını bir kez daha vurguladılar.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2021/12/29/Ermenistan-Ombudsmanı-Rusya-Büyükelçi-Azerbaycan-esir/222843