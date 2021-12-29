Erdoğan’ın ziyaretinde şaşkına çeviren olay! Hristiyan ülkede…

Yüzde 80’inin ve Cumhurbaşkanı’nın Hristiyan olduğu Togo’da, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kuran-I Kerim okutularak karşılanması Türk heyetini şaşkına çevirdiği öğrenildi.

Anadolu Ajansı’nın Senegal muhabiri, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Togo ziyareti hakkında kendisinin gözlemlerini ve ilginç detayları paylaştı.

Erdoğan’ın Togo durağında öne çıkan iki yönü:

‘Avrupalılar ayağına çağırırken, Erdoğan Afrika’ya geldi’

1. Zamanlaması: Fransa ve İtalya kendi ülkelerinde afrika zirveleri düzenlediler. Eroğan’ın Afrika ziyareti bu zirvelerin hemen ardından oldu. Bu zamanlama, özellikle Afrika basınında hatta sosyal medyada dikkat çeken ifadelere neden oldu.

‘Avrupalılar Afrika liderlerini ayağına çağırırken, Erdoğan bizzat bu ülkelere gidiyor ve hatta diğer ülke liderleriyle de görüşüyor.’ (Erdoğan, Togo ziyaretinde Liberya ve Burkina faso liderleriyle bir araya gelerek 4’lü zirve düzenledi.) Dolayısıyla zamanlaması itibariyle çok olumu bir imaj oldu.

Türkiye’nin afrika’daki her adımı yakinen takip ediliyor

2. Dış Basın: Türkiye’nin afrika’daki adımları çok yakından takip ediliyor. Nasıl mı? Bu ziyarete ilişkin ilk haberlerde, özellikle de Fransız basınında o kadar çok analiz, grafik ve haber paylaşıldı ki… Bu da şunu gösteriyor: Afrika, Türkiye’de hala gündem olmayı başaramasa da dış basın Türkiye’yi Afrika’da çok yakın takip ediyor. Yabancı medyada hemen servis ediliyor. Bizde ise malesef edilmiyor.

Türk heyeti çok şaşırdı: böyle bir şey beklemiyorlardı

Togo çok küçük bir ülke ama limanı konumu itibariyle stratejik bir yer. Türkiye ile yeni yeni temas kurmaya başladı. Üstelik Togo’nun Türkiye’yi çok iyi okuduğu ve samimi bir müttefiklik istediğinin sinyalleri verildi.

Togoda Müslümanların nüfusa oranının yüzde 20, cumhurbaşkanın da Müslüman olmadığını aklımızda tutarak, Togo Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda Türk heyetinin iki Togo’lu alimin okuduğu Kuranı Kerim ile karşılanmasını ele alalım.

Türk heyeti şaşkınlığa uğradığını gizlemedi. Bu, beklemedikleri bir jestti. Fakat bu olay bize Togo’nun Türkiye’yi ne kadar iyi okuduğunu ve kurmak istedikleri ilişkinin samimiyet seviyesini gösterdi.

Togo: Bizi kimse bu kadar ciddiye almamıştı

İlk kez bir Afrikalı yönetici, kıtanın dışından birine şunları söyledi:

‘Biz bu kadar ciddiye alındığımız, bu kadar taleplerimizin dinlendiği bir zirve veya konferans yaşamamıştık. Afrikalı olmayan ve afrikayı bu kadar ziyaret eden bir lider daha önce görmedik. Kıtanın her zaman yanında oldunuz. ‘

https://www.yeniakit.com.tr/haber/erdoganin-ziyaretinde-saskina-ceviren-olay-hristiyan-ulkede-1611773.html