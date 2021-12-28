Pegasus, Ermenistan’a haftada 4 sefer gerçekleştirecek

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ermenistan ile Türkiye arasındaki uçuşların 27 Nisan’da başlayacağını duyurmuştu. Pegasus Hava Yolları hafta 4 sefer Ermenistan’ın Erivan kentine uçuş gerçekleştirecek.

Haber Aero’nun edindiği bilgiye göre, seferleri başlatmak için Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’ne (SHGM) başvuran Pegasus Hava Yolları, Erivan kentine haftada 4 sefer gerçekleştirmek için izin aldı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu geçtiğimiz günlerde Erivan’la charter uçuşları da başlatılacağını duyurmuştu. Türkiye ve Ermenistan havayolu şirketlerinin iki ülke arasındaki uçuşlara yönelik başvuruları da vardı.

Pandemi döneminde faaliyete geçen Ermenistan merkezli havayolu şirketi FLYONE Armenia İstanbul- Erivan arasında uçuş gerçekleştirecek.

https://haber.aero/sivil-havacilik/pegasus-ermenistana-hafta-4-sefer-gerceklestirecek/