Paşinyan Rusya’ya çalışma ziyareti yapacak

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, 28 Aralık’ta Rusya Federasyonu’na bir çalışma ziyareti gerçekleştirecek.

Hükümet Basın servisinden edinilen bilgilere göre Başbakan, BDT liderlerinin St. Petersburg’daki gayri resmi toplantısına katılacak.

Daha önce 24 Aralık’ta Ermenistan Başbakanının Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile BDT zirvesi sırasında gayri resmi görüşeceğini açıklanmıştı.

Paşinyan bunu, RIA Novosti’nin sorusunu yanıtlayarak online basın toplantısında belirtmişti. Paşinyan, henüz resmi bir görüşme veya görüşme teklifi almadıklarını, ancak mutlaka bir iletişim olacağını kaydetmişti.

ERMENİ HABER AJANSI