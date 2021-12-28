Karabağ Ermenileri Fransa’dan siyasi sığınma talebinde bulundu

Karabağ Ermenileri, bugün Ermeni hükümet binası yakınında protesto eylemi düzenlediler.

Protestocu göstericiler, Ermeni haber portalı “news.am”de yer alan habere göre, “Hadrut’a dönüş, kendileri için mülteci statüsü, barınma ve sosyal yardım” talep ediyorlar.

Protestocular, Karabağ’ı terk eden Ermenilerin sorunlarını ve Ermenistan’ın siyasi liderleriyle görüşme talebini sunan bir mektubu Bakanlar Kurulu’na iletmeyi de başardılar.

Ardından BM’nin Erivan’daki ofisine giderek mektubu da teslim eden protestocular, daha sonra Fransa meydanına geldiler.

Yaklaşık 25 gün önce Fransa Cumhurbaşkanı’na da bir mektup göndermiş olan protestoculardan biri Levon Ayryan, “Asıl amaç siyasi sığınma talebinde bulunmak, çünkü her şey böyle devam ederse, o zaman Hadrut’un varlığını Fransa’dan saklamak Ermenistan’dan saklamaktan daha kolay olacak” diyor.

Büyükelçilik ise protestoculara mektuplarının gönderildiğini bildirdi; eğer cevap verirlerse, bu konuda kendilerini bilgilendirileceklerini ifade etti.

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Nərmin Novruzova, dikGAZETE.com

https://www.dikgazete.com/yazi/karabag-ermenileri-fransa-dan-siyasi-siginma-talebinde-bulundu-4131.html