İslam ve Hristiyanlık arasındaki etkileşimi Ankabut Suresi 46. ayeti ifade eder

Lübnanlı Hristiyan yazar Michel Kaadi, Kur’an ve İncil’in bizden ilahi yolda yürümemizi istediğini belirterek ‘’ Kur’an’da İslam ve Hıristiyanlık arasındaki etkileşime değinilmekte ve Ankebut Suresi’nin 46. ayetinde bu konu üzerinde durulmaktadır’’ dedi.

Lübnanlı Hıristiyan düşünür, yazar ve edib Michel Kaadi, Arap dünyasının önde gelen yazarlarından olup, Ehl-i Beyt’e (as) ve İmamlara (as) özel bir sevgi ve bağlılığa sahiptir. 12 cilt kitabı vardır. İmamların (a.s) hayatı hakkında yazmıştır.

Kaadi, aydınlığı, yaratıcı ve yenilikçi kalemi ile Arap diline ve edebiyatına değerli edebi şaheserler kazandırmayı başarmıştır. Şii mezhebinin bilgisi ile bu alanda yazılar yazmış ve Ehl-i Beyt geleneğini din ve mezhepler-ötesi düzeyde yaymıştır.

Aynı zamanda İslam ve Hristiyanlık arasındaki etkileşimin gerekliliği konusunda uzmandır ve Kur’an ve İncil’in karşılıklı bilgisinin Müslüman ve Hristiyanların barışçıl bir yaşamı güçlendirmelerine yardımcı olabileceğini vurgulamaktadır. Noel ve Hz. İsa (as)’ın doğumunun yıl dönümü vesilesiyle, bu yazar ile İslam ve Hıristiyanlığın öğretileri hakkında konuştuk. Konuşma metni şöyledir:

IQNA – Sayın Kaadi, bildiğiniz gibi, İslam ve Hristiyanlık, insanlığın mutluluğu ve refahı için ortak öğretiler belirlemiştir, bu konudaki görüşünüz nedir?

– İsa (as)’ın insanlığa öğretileri arasında barış içinde bir arada yaşama, saflık, dostluk ve birbirini sevmek vardır ve bu ifadenin İncil’de çeşitli nedenleri vardır.

Sebeplerden biri de İsa (as)’ın düşmanlarını affetmesi ve onlar için Allah’tan bağışlanma dilemesi ve şöyle demesidir: “Allah’ım! “Onları bağışla çünkü ne yaptıklarını bilmiyorlar.”

İsa Mesih (as) insanlığın kurtuluşu için farklı konumlara sahipti. Örneğin, Allah’ı daha yakından tanımak için müritlerine barış içinde bir arada yaşamayı, tek tanrıcılığı ve insanlar arasında buluşmayı vaaz etti.

IQNA – Konuşmalarınızda Hristiyanlıkta bir arada yaşama ve etkileşimden bahsettiniz, biraz daha bu konuyu açarmısınız?

– Bahsedildiği gibi, İsa (as)’ın öğretilerinden biri, insanlar arasındaki iyi iletişimi, sevgiyi ve dostluğu, birbirleriyle koşulsuz tanışma ve etkileşimde bulunmayı vurgulamaktı. Burada tanışmak ve etkileşim kurmak, Hristiyanlar ve Müslümanlar arasında daha fazla sevgi ve dostluk anlamına gelir. Öte yandan şunu da söylemeliyim ki, tek Allah’a iman çerçevesinde etkili ve verimli bir din, müritleri yoksa sadece bir fikirdir hiçbir değeri yoktur ve boğulmuş bir fikirdir.

Ancak Hıristiyanlar ve Müslümanlar Cenab-ı Hakk’a en yakın olanlardır, dolayısıyla yüzyıllar ve uzun dönemler boyunca Hıristiyanlık ve İslam’ın aynı doğrultuda hareket etmesi gerekli olmuştur ki bu da Cenab-ı Hakk’a koşulsuz imandır.

IQNA – Bu açıklamalar göz önüne alındığında, İslam ve Hıristiyanlığın gerçek etkileşimi nasıl mümkün olabilir?

– Bu etkileşim, özellikle Mesih’in doğum gününde (Noel) ortak faaliyetlere pratik katılım ve karşılıklı saygı iledir. Bu açıdan İsa (as)’ın doğum gününde Müslümanlarla tanıştığımda, Noel vesilesiyle birçok evin çam ağaçlarıyla süslendiğini görüyorum. Bu onların İsa Mesih’in (as) doğum yıldönümü bayramına katılımları değil midir? Bu tür toplantılar için dünyada Lübnan’dan daha güzel bir yer bulmak mümkün mü?

Allah bizden inanmamızı istemiştir ve bu inanç Allah’ın Müslüman ve Hıristiyan kullarının buluşmasında tecelli etmektedir. Tanrı, bir Hristiyan’ın Hristiyan, Müslüman’ın da Müslüman olarak kalmasından memnundur. Çünkü niyet ve maksat aynıdır ve bu konu İncil’de ve Kur’an-ı Kerim’de açıkça belirtilmiştir.

IQNA – Sizce İslam-Hıristiyanlık etkileşiminde Kur’an ve İncil’in yeri nedir ve bu konuda ne kadar etkili olabilir?

Bu bağlamda Kur’an-ı Kerim’i bilen Hıristiyanların ve İncil’i bilen Müslümanların sayısının az olduğunu söylemeliyim. Bu nedenle, umarım bu sözümü Hristiyanlar ve Müslümanlar okur ve duyarlar, çünkü bu sözü tüm varlığımla ve sevgiyle söylüyorum, bu söz mümin bir Hristiyana, Müslüman ve Hristiyan kardeşlerine hitap etmektedir. Kur’an’ı, İncil’i ve kutsal kitapları okumalarını istiyorum, Hristiyan ile Müslüman arasında fark yoktur. Hepsi tek Allah’ın kulu olduklarından ve Kur’an ve İncil’den çok az bildiklerini söylediğim için kendi gerekçelerim ve belgelerim var ve bu konuyu tartışmasız kabul etmek gerekiyor.

Michel Kaadi İmam Ali hakkında tez yazan genç adam

Kur’an ve İncil, hem ilahi yolda yürümemizi hem de bu iki kitaptan ruhlarımızı ilahi aşkla aydınlatacak malzemeleri çıkarmamızı istedi.

İsa (as) bu konuda şöyle buyurmuştur: “İnsan sadece ekmekle hayatta kalmaz” Peygamber (s.a.v.) Efendimiz ve imamların efendisi İmam Ali (a.s) de aynı konuya işaret etmektedir.

Biz Müslümanlar ve Hristiyanlar, sahip olduğumuz tüm öğretilere rağmen, Allah’ın kalbimizdeki yerini hedef almış her türlü şüphe, küfür ve düşmana karşı savunma duruşunda bulunmamız gerekmez mi?

IQNA – Kur’an-ı Kerim’e aşinasınız ve bu kutsal kitabın ayetlerini okudunuz. Sizce Kur’an-ı Kerim’de İslam ve Hıristiyanlık arasındaki etkileşime ne kadar yer verildiğini düşünüyorsunuz?

– Kur’an’da İslam ve Hıristiyanlığın etkileşimine değiniliyor . Bu konuda Kur’an-ı Kerim’den Müslümanların Hıristiyanlarla etkileşimini vurgulayan Ankebut suresinden 46. ayet geliyor aklıma. Şöyle buyrulmakta: İçlerinden haksızlığa sapanlar dışında Ehl-i kitap’la mücadelenizi sadece en güzel yolla sürdürün ve deyin ki: “Bize indirilene de size indirilene de inandık. Bizim tanrımız da sizin tanrınız da birdir. Biz O’na teslim olmuşuzdur.”

IQNA- Noel’de olduğumuz düşünüldüğünde, Müslümanların Noel kutlamalarına katılımının tansiyonu düşürmede ve Müslümanlar ile Hıristiyanlar arasında birlik oluşturmada ne kadar etkili olabileceğini düşünüyorsunuz?

– Bu önemli bir konu ve tüm Müslüman arkadaşlarımı Lübnan’da ve diğer Arap ülkelerinde ve dünyadaki ülkelerde İsa Mesih’in doğumunun kutlanmasına katılmaya çağırıyorum, böylece bütün Hristiyanlar, Müslümanlar kardeş olduğunu ve hepimizin tek bir Tanrı’ya ibadet ettiğini hissetsinler.

IQNA – Bildiğiniz gibi bir Kur’an medyasından sizinle konuşuyoruz, sonuçta Kur’an camiasına mesajınız nedir?

– Burada tüm Kur’an ehline ve sevdiğim kişilere, Müslüman olsun Hristiyan olsun, gerçek bir müminin dini bağnazlığa maruz kalamayacağını söylüyorum.

Ayrıca onlardan Kur’an ve İncil’i daha dikkatli okumalarını istiyorum çünkü bu iki Mukaddes kitabın öğretileri insan toplumlarının kurucuları ve bu toplumların manevi yükselişinin nedenidir. Yüce Allah razı olsun.

