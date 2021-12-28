Hızlı Satranç Şampiyonası’nda Ermeni satranççı Mamedyarov’u yenilgiye uğrattı

Ermeni satranç büyük ustası Robert Hovhannisyan, Varşova’daki Dünya Hızlı Satranç Şampiyonası’nın lideri olan dünya şampiyonu Magnus Carlsen’in sadec bir puan gerisinde.

Ermeni satranç oyuncusu, turnuvanın ikinci gününde dört maçta üç galibiyet alarak 9 üzerinden 6.5 puan topladı. Ayrıca Hovhannisyan, Azerbaycan’ı temsil eden Shakhriyar Mammadyarov’u, Rusya’dan Daniel Dubov ve İran’dan Magsudlu’yu yenilgiye uğrattı. Hovhannisyan, 9 turun ardından satranç oyuncuları grubunda 6.5 puanla 12’inci sırada yer alıyor. Turnuvanın lideri dünya şampiyonu Carlsen 7,5 puan topladı.

Robert Hovhannisyan’ın gösterdiği sonucu Ermeni satranççılar arasında en iyisidir. 1 Aralık itibarıyla ABD’yi temsil eden Levon Aronyan 6 puan elde etti. Sergey Movsisyan – 5.5, Shant Sargsyan, Tigran Petrosyan – 5, Gabriel Sargsyan, Manuel Petrosyan – 4.5’er puan, Hayk Martirosyan, Samvel Ter – Sahakyan – 4, Hovhannes Gabuzyan – 3 puan kazandılar.

Varşova’da düzenlenen Dünya Satranç Şampiyonası’nda Ermenistan’ı Gabriel Sargsyan, Samvel Ter-Sahakyan, Shant Sargsyan, Robert Hovhannisyan, Manuel Petrosyan, Hayk Martirosyan, Hovhannes Gabuzyan, Tigran Petrosyan, Sergey Movsisyan, Elina Danielyan, Susanna Gaboyan temsil ediyor.

Polonya’daki Dünya Kupası için para ödülü 1 milyon dolar.

ERMENİ HABER AJANSI