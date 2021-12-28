FOA: Sosyal medya platformları, antisemit gönderilerin yalnızca 4’te 1’ini kaldırıyor

2021’de Instagram, TikTok, Twitter, Telegram, YouTube, Facebook ve VK kullanıcılarından 3 bin 922 antisemit içerik raporu aldı fakat bu içeriklerden yalnızca 1.004’ü kaldırıldı

İsrailli gözlemci grup Çevrimiçi Antisemitizmle Mücadele (FOA) tarafından pazartesi günü yayınlanan yeni bir rapora göre, 2021’de sosyal medyadaki Yahudi karşıtı gönderilerin yalnızca yüzde 25’i kaldırıldı.

FOA tarafından yayınlanan bulgulara göre, 2021’de sosyal medya platformları Instagram, TikTok, Twitter, Telegram, YouTube, Facebook ve VK kullanıcılarından 3.922 antisemit içerik raporu aldı fakat bu içeriklerden yalnızca 1.004’ü kaldırıldı.

Rapor, genel olarak VK’nın en az 16 dilde en tehlikeli gönderileri içerdiğini belirtti.

Saldırgan mesajlar en çok İngilizce veriliyor

Saldırgan mesajların yüzde 57,9’u İngilizce, yüzde 13,8’i Rusça yüzde 13,1’i Arapça, yüzde 9,8’i İspanyolca, yüzde 2,4’ü Fransızca ve yüzde 3’ü diğer dillerdeydi.

FOA Başkanı Tomer Aldubi, “Saldırgan içeriklerin kaldırılma politikası tutarsız ve sosyal medya platformları arasında farklılık gösteriyor.LinkedIn, Telegram veya VK gibi neredeyse hiç iletişimin olmadığı platformlar var ve bu platformları kullanarak nefret yaymaya çalışan çok sayıda antisemit kullanıcı olduğunu görebiliyoruz” dedi.

Şalom

Independent Turkce