Esra Gezginci, İstanbul’un sırlarına kapı aralıyor: Haydarpaşa Garı

Esra Gezginci ile Esrarengiz İstanbul, pazar günü NTV ekranlarında seyirciyle buluşan 3. bölümünde; pek çok ayrılığa ve buluşmaya tanıklık eden, bu anıları günümüze taşıyan ve adeta yaşayan bir mimari olan Haydarpaşa Garı’nı mercek altına aldı.

Esra Gezginci İstanbul’u karış karış geziyor, bu görkemli yapıların esrarengiz tarihinin izini sürüyor… Esrarengiz İstanbul‘da bu pazar Haydarpaşa’da İstanbul’un tarihine ışık tutan kazı, Helenistik ve klasik döneme ait eserler NTV’de izleyiciyle buluştu. Gezginci, Roma’dan Bizans’a ve Osmanlı’ya uzanan en eski toprakların altındaki gizemi yerinde keşfetti.

Haydarpaşa Garı’ndaki çalışma 300 dönümlük alanda yapılıyor. Roma dönemine ait kilise ve mezarlar gün yüzüne çıktı. Arkeologlar kazılarda 2. Dünya Savaşı döneminde yapılmış askeri sığınak da buldu. Esra Gezginci 1942 yılında yapıldığı düşünülen askeri sığınağa girdi. İşte Haydarpaşa’da ilk İstanbulluların esrarengiz hikayesi…



Kadıköy’de Haydarpaşa Garı’nın istasyon bölgesinde başlatılan ve 3 yılını geride bırakan arkeolojik kazılar, tarihe ayna tutuyor. Kazılar kapsamında 4. ve 5. yüzyıla ait olduğu belirtilen kilise kalıntıları, toplu mezarlar, mimari kalıntılar bulundu.



Gar önü, peron 1, peron 2, menfez ve İbrahim Ağa bölgeleri olmak üzere 5 ayrı bölgede yürütülen çalışmalar kapsamında ortaya çıkan buluntular, Körler Ülkesi olarak adlandırılan Khalkedon (Kadıköy) antik şehrine ait önemli ipuçları verdi. Titizlikle yürütülen kazılarda bugüne kadar, Khalkedon’a ait çok sayıda mimari yapı, 5’inci yüzyıla ait olduğu belirtilen bir kilise, yine aynı döneme ait ve anıt mezar olduğu düşünülen bir yapı ile 20 bine yakın sikke bulundu.

İSTANBUL’UN TARİHİNE IŞIK TUTAN KAZI: HAYDARPAŞA



Arkeolog Mehmet Ali Polat, kazı çalışmaları ve ortaya çıkarılan buluntular hakkında Esra Gezginci’nin sorularını yanıtladı.



Hangi alanda nasıl bir çalışma yürütülüyor?



“Limanın içinde, Kadıköy’ün, Khalkedon’un antik batı limanı içinde çalışıyoruz. Bölgede devamlı bir mimari faaliyet görülüyor. Çalışmalar Kültür Bakanlığımızın denetiminde, başkanlığında yürütülüyor. Ulaştırma Bakanlığı da gerekli destekleri sağlıyor. İyi bir çalışma dönemi geçiriyoruz.”



En eski buluntu hangi tarihi dönemine ait?



“Burası oldukça büyük bir alan, yaklaşık 300 bin metrekarelik bir kazı alanı. 70 bin metrekarelik alanında kazı çalışması gerçekleştirdik. Bugüne kadar en eski bulgularımız küçük buluntu olarak milattan önce 5’inci-6’ncı-7’nci yüzyıla ait küçük buluntular, çanak çömlekler, sikkeler. Ama mimari olarak en eski yapımız milattan önce 4’üncü-3’üncü yüzyıla ait kareye yakın bir plan veren kesme taştan bir anıt veya anıt mezar olabileceğini düşündüğümüz bir yapı kalıntısı var. En eski mimari kalıntımız bu.

https://www.ntv.com.tr/galeri/sanat/esra-gezginci-istanbulun-sirlarina-kapi-araliyor-haydarpasa-gari,of-Mp9h5v0mqkks-zO-NEw/QzrRX_-fh0qXicpvJhY25A