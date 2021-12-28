Ermenistan-Türkiye hava sınırı

Sivil havacılık eski başkanı Ermenistan-Türkiye hava sınırının açılmasıyla ilgili ayrıntılar verdi

Ermenistan Cumhuriyeti Sivil Havacılık Genel Dairesi eski Başkanı Şahen Petrosyan (1993-96), Erivan-İstanbul-Erivan uçuşunun açılışına ilişkin bilgileri olumlu değerlendiriyor.

Ermenistan ile Türkiye arasında hava iletişiminin kurulduğu tarihten itibaren, o dönemde Avrupa Sivil Havacılık Komitesi’nin, Türkiye’yi Ermenistan ile hava sınırını açmaya zorladığını kaydeden Şahen Petrosyan, 1993 yılında sivil havacılığa atandığında havacılık uzmanlarına Ermenistan-Türkiye hava sınırının neden kapatıldığını sorduğunu, Ermenistan bağımsız olunca, hava sınırlarının da tespit edilmesi konusunda uzmanların uyarmamış olduğunu öğrendiğini söyledi.

Ermeni tarafı, Avrupa Sivil Havacılık Konferansı’na (ECAC) başvurdu.

O zamanlar, Başkan Levon Ter-Petrosyan ve baş danışmanı Jirayr Liparityan, Türkiye yöneticileriyle zaten müzakere ediyorlardı.

“Sorunun bir şekilde çözülmesi gerektiğini yetkililere bildirdim, çünkü kara ablukasının yanı sıra hava ablukasındaydık ve Türkiye’nin buna hakkı yoktu.

Türkiye, “Var olan sınırımız Sovyetler Birliği’nin sınırıdır ve Sovyetler Birliği artık yok” diyerek kendisini haklı çıkarıyordu.

Biz de bunun Ermenistan Cumhuriyeti sınırı olduğunu doğrulamaya mecburduk.

Avrupa kuruluşu ECAC bize çok yardımcı oldu.

Bunun için bir yıldan fazla mücadele ettik ve sonunda ECAC Türkiye’yi Ermenistan ile olan hava sınırını açmaya zorladı.

Diplomatik ilişkilerimiz olmadığı için süreç çok zor geçti.

Günlerden bir gün havacılık şefi Türk meslektaşım beni aradı ve “Efendi Petrosyan gelir misin?

Hava hududunun açılması için evrakları hazırladık bile”, dedi.

“Belki siz gelirsiniz”, diye cevap verdim.

“Yok, biz her şeyi hazırladık bile, dedi”,- diye anlattı Petrosyan.

Ermenistan Kamu Radyosu