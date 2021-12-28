Erdoğan’a ‘İstanbul’un Dijital Anahtarı’

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a NFT tabanlı ‘İstanbul’un Dijital Anahtarı’ hediye etti.

İSTANBUL İHA- Haliç Kongre Merkezi’nde önceki gün yapılan AK Parti İstanbul Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı’na katılan Erdoğan’a konuşmasının ardından İl Başkanı Kabaktepe tarafından NFT tabanlı “İstanbul’un Dijital Anahtarı” ve tablo hediye edildi. İstanbul’un Dijital Anahtarı, Cumhurbaşkanı’na verilen ilk NFT hediye özelliğini taşırken Erdoğan’a ayrıca üzerinde adının yazılı olduğu bir forma da hediye edildi. Anahtarın ucunda aşağı ve yukarı bakan çıkıntılar Anadolu ve Rumeli Hisarlarını temsil ederken, gövdesinde, Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul’un fethi için özel olarak döktürdüğü ‘Şahi Topu’ bulunuyor. Anahtarın gövdesinin alt ve üstünde İstanbul silueti ve Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nin figürü bulunurken gövdenin bitimi ile görülen kubbenin Kudüs’teki altın kubbeli Kubbet’üs Sahra’yı sembolize ettiği aktarıldı. Baş kısmında tarihteki 16 büyük Türk Devleti’ni temsil eden 16 dişli çarkın bulunduğu anahtarın en sağında 2. Abdülhamid Han’ın tuğrası ile birlikte altında da Osmanlı Devlet Arması kesiti yer alıyor.

Milliyet Gazetesi