Can Yaman’dan Hristiyan bayramı hakkında ilginç açıklama

Bir süredir İtalya’da yaşayan Can Yaman Hristiyan aleminin en önemli bayramlarından olan Noel’i de İtalya’da kutladı. Noel öncesi açıklama yapan Yaman’ın ilginç açıklaması gündeme oturdu.

HABERCİNİZ- İtalyan magazin sitesi Chiecosa Can Yaman ile ilgili yayınladığı haberlere bir yenisini ekledi. “Can Yaman Türkiye’ye dönmüyor ce Noel tatilini İtalya’da geçirecek” cümlesiyle başlayan haberde Can Yaman’a Noel ile ilgili fikrinin sorulduğuna ve Yaman’ın fikrini samimi şekilde dile getirdiğine dikkat çekildi. Habere göre, Roma’da Christamas World’ün açılışına katılan Can Yaman açılış sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı ve kısa bir röportaj vererek Noel’de neler yapacağını ve Noel ile ilgili fikirlerini dile getirdi.

“MAALESEF TÜRKİYE’DE NOEL YOK”

Bir vakıf ile kampanya düzenleyen ve çocuk hastanesi için yeni tıbbi cihazlar alınmasına katkıda bulunan Yaman Noel ile ilgili olarak şöyle konuştu;

“Maalesef Türkiye’de Noel yok , İtalya’da nasıl kutlanacağını öğreneceğim. Tüm çocuklara bir gülümseme vermeye çalışacağım ve bu benim için önemli. Noel aileyi birleştiren bir şey, burada İtalya’da büyük bir aile buldum ve İtalya’da geçirdiğim ilk Noel olacak. Heyecanlıyım.”

Haberde ayrıca “Can Yaman Müslüman bir ülkede büyüdüğü için Noel tatillerinin büyüsünü hiç yaşamamıştı bu yüzden 2021 yılında ilk kez Noel’i kutlayacak” sözlerine de yer verildi.

Can Yaman 1 yılı aşkın süredir İtalya’nın Roma kentinde yaşıyor. İtalya’da çeşitli dizi ve reklam projelerinde yer alan Yaman İtalya ile ilgili olarak daha önce “İtalya ile ilişkim çocukluk yıllarına dayanıyor, İtalyan profesörler ve İtalyan lisesine gitmiş arkadaşlarımla büyüdüm . Kendimi bir dünya vatandaşı olarak görüyorum ve çok sayıda şehirde okudum ve seyahat ettim ama burada İtalya’da geniş bir aile buldum, bu yüzden İtalya ile yakın bir ilişkim olduğunu söyleyebilirim.” açıklamasında bulunmuştu.

Can Yaman 25 Aralık tarihindeki Noel’i İtalya’da sevdikleriyle kutladı.

https://haberciniz.biz/magazin/can-yamandan-hristiyan-bayrami-hakkinda-ilginc-aciklama-maalesef-turkiyede-noel-4014082