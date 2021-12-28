AK Partili seçmen: Kılıçdaroğlu’nun annesi Yahudi babası Ermeni

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AK Partili yaşlı bir adamın Kılıçdaroğlu ile ilgili sözleri sosyal medyada paylaşılıyor.

Sosyal medyada yüzlerce kez paylaşılan sokak röportajında konuşan AKP’li yaşlı bir vatandaş “Kılıçdaroğlu‘nun annesi Yahudi babası Ermeni’dir” dedi.



Kanal Dünya’nın Esenler’de gerçekleştirdiği bir sosyal medyada konuşan yaşlı vatandaş “Allah’ını tanımayan, peygamberini tanımayan adam gelirse ne olur bu Türkiye’nin hali?” dedi.

Muhabirin “Muhalefet Allah’ı tanımıyor mu, peygamberi tanımıyor mu abi?” diye sorması üzerine yaşlı adam, “Yok maalesef. Kılıçdaroğlu tanıyor mu? Dinine karşı, namazına karşı, orucuna karşı, her şeyine karşı. Ermenidir o” cevabını verdi.



Bunun üzerine “Nereden biliyoruz abi Ermeni olduğunu?” diyen muhabire yanıt veren vatandaş, “Televizyonda adam dedi ki ‘Onun annesi Yahudi’dir, babası Ermeni’dir. O da Ermeni oğlu Ermeni’dir. Anladın mı? Bu halk da gidecek o Ermeni’ye oy verecek” diye ifade etti.

https://abcgazetesi.com/ak-partili-secmen-kilicdaroglunun-annesi-yahudi-babasi-ermeni-412646