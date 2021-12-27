Lübnan sokaklarında asırlardır devam eden gelenek: Noel davulculuğu

Lübnan sokaklarında davul zurna çalıp dans ederek Hristiyanların bayramı Noel’de para toplama geleneği asırlardır sürüyor.

Turgut Alp Boyraz

Lübnanlı Hristiyanların büyük ilgi gösterdiği bu kadim geleneğin son temsilcileri olan zurnacı Kerem Kancu, davulcu Zekeriya Kancu ve onlara danslarıyla eşlik eden 8 yaşındaki yeğenleri Zeynep Turkmani bu mesleği dedelerinden devralmış.

Birçok dinin ve mezhebin bir arada yaşadığı başkent Beyrut’un Hristiyan mahallerini dolaşarak sanatlarını icra ettiklerini belirten Kerem Kancu, insanların kendilerini balkonlardan keyif alarak izlediğini ve para attığını söyledi.

“Dedelerimizden kalan bu mirası şu an bizden başka yapan yok”

AA muhabirine konuşan Kancu, “Biz burada Hristiyan bayramı (Noel) için çalıyoruz. Ben bu mesleği babamdan öğrendim. O da dedemden öğrenmiş. Kadim bir miras yani. Sokaklarda gezerek çalıyoruz ve çok güzel bir atmosfer oluyor. Dedelerimizden kalan bu mirası şu an bizden başka yapan yok.” dedi.

Her yıl Noel’de Burc Hammud, Kerem ez-Zeytun, Eşrefiyye, Sinn el-Fil ve Dikveyni gibi Hristiyan mahallelerini sokak sokak dolaşarak insanların bayramını kutladıklarını aktaran Kancu, kendilerini artık çok iyi tanıyan bu insanların da müziklerini dinlediklerinde mutlu olduklarını söyledi.

“İnsanlar bizi dinlemeyi çok seviyor”

“Bu işi yapmayı seviyoruz, insanları mutlu etmeyi ve onları mutlu görmeyi seviyoruz” diyen Kancu, “İnsanlar bizi dinlemeyi çok seviyor. Bizi görünce çok seviniyorlar. Çok hoşlarına gidiyor. Bazen evlerine de davet ediyorlardı. Ama şimdi korona zamanı olduğu için sadece sokaklarda çalıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Noel Bayramı dışında restoranlarda, düğünlerde ve doğum günlerinde de çaldıklarını belirten Kancu, ramazanda da sahurlarda Müslüman mahallerini dolaşarak davul çaldıklarını kaydetti.

“Eskiden işlerimiz çok daha iyiydi”

Ekibe davuluyla eşlik eden Zekeriya Kancu ise Lübnan’da yaşanan ekonomik kriz nedeniyle gelirlerinin azalmasından yakındı.

Zekeriya Kancu, “Eskiden işlerimiz çok daha iyiydi. Eski Noellerde 200 ila 300 dolar kazanıyorduk. Şimdi ise sağa sola gidiyorsun 50 dolar kazandırmıyor. Yaklaşık 20 dolar kazanıyoruz onla da aile geçindiriyoruz.” dedi.

Beyrut’un Tarik el-Cedide Mahallesi’ndeki Merkez Tahatti İlkokulu’nda ikinci sınıf öğrencisi olan Zeynep de dayısına Hristiyan bayramlarında danslarıyla eşlik ettiğini söyledi.

AA