Süryaniler, ‘Noel Bayramı’nı kutladı

Mardin’in Midyat ilçesinde Süryaniler, Hz. İsa’nın doğduğu gün olarak kabul edilen ‘Noel Bayramı’nı kutladı.

DUVAR – Süryaniler, Hz. İsa’nın doğduğu gün olarak kabul edilen ‘Noel’i, Midyat’ta düzenlenen etkinliklerle kutlamaya başladı. Midyat Kaymakamı Ahmet Solmaz da Süryanilerin Ruhani Lideri Metropolit Timetheos Samuel Aktaş’ın bayramını kutlamak için Mor Gabriel Manastırı’na geldi.

Kutlamalar kapsamında Mort İşmuni Kilisesi’nde de özel ayin yapıldı. Ayini Midyat Kiliseleri Papazı İshak Ergün yönetti. Ayinde Hz. İsa’nın doğumunda çobanların yaktığı ateşi simgelemek amacıyla kilisenin ortasına tepsi içinde çıralar kondu. Ayine katılan çocuklar, ellerindeki mumlarla bu çıraları tutuşturarak, ateşin etrafında dönüp ilahiler okudu. Süryaniler, ayinin ardından kiliselerde bayramlaşıp, evlerine gitti. (DHA)

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