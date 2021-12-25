Papa Franciscus, geleneksel Noel mesajında ‘krizlere karşı diyalog’ çağrısı yaptı

Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Franciscus, Kovid-19 salgınının her düzeyde ilişkileri güçleştirdiğini, buna karşın çarenin diyalog kurmak olduğunu belirtti.

Barış Seçkin

Papa, dünya meselelerine dair mesajlar verdiği Noel ayininin ertesindeki geleneksel “Urbi et Orbi” (Roma ve dünyaya) hitabını, Aziz Petrus Meydanı’na bakan bazilikanın locasından yaptı.

Katoliklerin ruhani lideri, salgın döneminde kişisel düzeyde insanların içe kapanma eğilimi gösterdiğini, ilişkileri sınadığını belirtirken, uluslararası bağlamda ise diyalog kurmaktan kaçınma ve diyalog gibi uzun yollar yerine sorunları farklı, kısa yollarla halletme riski olduğuna dikkati çekti.

Papa, Noel’in kendilerine krizleri aşmak için diyalog yolunu gösterdiğini ifade etti.

Dünya genelinde halen pek çok çatışma, kriz ve çelişkiler gördüklerini, bunların hiç bitmeyecek gibi göründüğünü vurgulayan Papa Franciscus, şöyle devam etti:

“Artık pek fazla fark etmiyoruz da. O kadar alıştık ki, büyük trajediler sessizce geçip gidiyor. 10 yıldan fazladır, çok sayıda kişinin ölümüne, tahmin edilemez sayıda mülteciye yol açan savaşın içindeki Suriye halkını düşünelim. Uzun bir çatışmadan sonra ayağa kalkmaya çalışan Irak’a bakalım. 40 yılı aşkın bir süredir pek çok kişiyi ülkesini terk etmeye zorlayan, çatışmalarla ciddi şekilde sınanan Afgan halkına bakalım. Yıllardır herkesin unuttuğu, büyük trajedi içindeki Yemen’den çocukların yükselen feryadına kulak verelim.”

Etiyopya’nın da samimi bir şekilde barış ve uzlaşı yolunu bulması çağrısını yapan Papa, “Kangrenli bir çatışmanın metastazlarının Ukrayna’ya yayılmasına izin vermeyin.” dedi.

“Kalplerinizi cömert hale getirin”

Hastalar ve tedaviye muhtaç kişiler için de dua eden ruhani lider, “İhtiyaç sahiplerinin, gerekli tedavi ve bakıma, özellikle de aşılara erişimini mümkün kılmak için kalplerinizi cömert hale getirin.” dedi.

Papa, “ortak ev” olarak tanımladığı dünyanın korunması gerekliliğine işaret ederek, siyasi otoritelerin, gelecek nesillerin yaşama saygılı bir ortamda yaşayabilmesini sağlamak için gerekli anlaşmaları yapması çağrısında bulundu.

AA