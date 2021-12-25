İsmailağa’da Bizans oyunları

Barış Terkoğlu

Kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen İsmailağa Cemaati Hocalarından Ahmet Mahmut Ünlü, Cumhurbaşkanı’nın Nas açıklamalarını eleştirmişti. Cübbeli’nin yakın zamanda İmam Hatipleri eleştirmesi de Hükümet medyası tarafından tepkiyle karşılanmıştı. “Çocuklarınızı İmam Hatip’e vermeyin” diyen Cübbeli, Yeni Şafak başta olmak üzere yandaş gazeteler tarafından hedef alınmıştı.

AĞIR SUÇLAMA

Cübbeli, son günlerde tartışmaların merkezine yerleşirken, İsmailağa Cemaati içinden Cübbeli’ye karşı hamleler geldi. İsmailağa’da Cübbeli’ye yönelik tavrıyla bilinen Marifet Grubu, yine Cübbeli’nin hedef aldığı Fatih Medreseleri ekibiyle yan yana geldi. Fatih Medreseleri’nin başında bulunan Masum Bayraktar’ın, Cemaat’in merkezlerinden Mahmut Efendi Camii’nde görüntüleri Cübbeli’ye yakın isimler tarafından paylaşıldı. Cemaat’in tarihi lideri Mahmut Ustaosmanoğlu’nun Masum Bayraktar’a karşı olduğu söylenerek, yaşananların “sızıntı” olduğu ifade edildi. Marifet Grubu’na yönelik ağır suçlamalar yapıldı.

Bu süreçte bir başka gelişme daha yaşandı. Yine Cübbeli’nin “sahtekar” diye suçladığı, Irak’tan Türkiye’ye gelerek dergah kuran Dr. Seyyid Muhammed El Hüseyni de Marifet Grubu’yla buluştu. Cübbeli’nin, Irak’ta ABD’ye destek olduğunu iddia ettiği, dolandırıcılık ve sapkınlıkla suçladığı El Hüseyni, Marifet Grubu ile ortak toplantılar düzenledi. Bu görüntülere tepki gösteren Cübbeli’nin taraftarları, Diyanet yetkililerin de El Hüseyni ile bir araya gelmesini, fotoğraf çektirmesini eleştirdi.

‘ATATÜRK’ÜN DİYANETİ’Nİ İSTİYORUM’

Yaşananları konuştuğumuz Cübbeli Ahmet ise “yoruldum” dedi. “Ben dinin, imanın gereklerini söylüyorum, Mahmut Hoca’yı savunuyorum, saldırılara maruz kalıyorum” dedi. Söylediğimin hangisi yalan, hangisi inanca aykırı” dedi. “Sorsan yüzde 99’u Müslüman diyorlar, toplumun yüzde 17’si ateist olmuş, ne kadar deist var bilmiyoruz, ama hataları dile getirdiğim için beni hedef alıyorlar” ifadelerini kullandı.

“Bir zamanlar Atatürk’ü savunduğum için de hedef olmuştum” diyen Cübbeli, “ben Atatürk dönemi Diyaneti’ni istiyorum. Onun döneminde Diyanet, Maturidi çizgisindeydi. Ya şimdiki İlahiyatçılar? Bir kısmı Vehhabi, bir kısmı Ehli Sünnet dışı başka ekollerden. Bunları söylemeyelim mi?” ifadelerini kullandı.

‘SAVUNAMAZ OLDUM’

İsmailağa Cemaati’nin devlet içinde örgütlenmediğini, memuriyetten uzak durduğunu söyleyen Cübbeli, “inanın artık tarikatları, cemaatleri savunamaz oldum. Liyakat yok, koltuklara oturmuşlar. Dernek diye, vakıf diye holdingleşmişler. Ben bedel ödedim, FETÖ de beni hedef aldı, hapse attı. Ya bunlar? Bugün beni hedef alan Yeni Şafakçılar o vakit FETÖ’nün izindeydi” dedi.

İSMAİLAĞA İÇİNDE FARKLI ODAKLAR

Mahmut Hoca olarak bilinen Mahmut Ustaosmanoğlu İsmailağa Cemaati’nin tarihi lideri olarak biliniyor. Ustaosmanoğlu’nun yaşadığı yaşlılığa bağlı ağır sağlık sorunları nedeniyle bugün Cemaat içinde çeşitli odaklar baş gösterdi. Kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, Cemaat’in tanınan yüzlerinden biri. Ustaosmanoğlu’nun bacanağı Muhammed Keskin’in liderlik ettiği Marifet Grubu ise Cemaat içinde Cübbeli’ye karşı tavrıyla biliniyor. İsmailağa’dan uzaklaşarak kendi cemaatini kuran, Fatih Medreseleri adıyla bilinen Masum Bayraktar ise bir başka grubu temsil ediyor. Fatih Medreseleri, İsmailağa’daki kimi ekiplerle şiddete varan çatışmalarıyla kamuoyunun gündemine gelmişti.

Cumhuriyet Gazetesi