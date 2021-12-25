Hristiyanlarda yılbaşı kutlamaları iptal! Darısı Türkiye’nin başına

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Yılbaşı kutlamalarının Yunanistan’da yasaklanması Türkiye’de de inanan insanlara “darısı bizim başımıza” dedirtti.

Sene başı yaklaşmasıyla birlikte Hristiyanların adeti olan ‘yılbaşı kutlamaları’ adı altında sapkınlıklar arttı. Son olarak Yunanistan’da koronavirüs nedeniyle yılbaşı etkinliklerinin iptal edilmesi Türkiye’de de inanan insanlara “darısı bizim başımıza” dedirtti.

Yunanistan hükümetinden yapılan açıklamada, açık havada maske zorunluluğuna yönelik yeni tedbirlerin geldiği bildirilirken, yılbaşı etkinliklerinin ise iptal edildiği açıklandı. Koronavirüs vakalarının hızla arttığı Yunanistan’da hükümet bugün yeni kararlar aldığını açıkladı. Açık havada ve halka açık mekanlarda maske takma zorunluluğuyla birlikte yeni sıkı tedbirler gelirken yılbaşında yapılması planlanan konser ve etkinlikler ise iptal edildi.

DARISI TÜRKİYE’NİN BAŞINA

Hristiyan nüfusa sahip Yunanistan’da yaşanan gelişme sonrası Türkiye’de de benzer bir uygulama yapılması yönünde beklenti arttı.

https://www.milligazete.com.tr/haber/8946804/hristiyanlarda-yilbasi-kutlamalari-iptal-darisi-turkiyenin-basina