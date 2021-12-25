Başkan Günel’den Noel mesajı

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, miladi yılbaşı ve Hz. İsa’nın doğum yıldönümü nedeniyle bir mesaj yayınladı.

Hristiyan aleminin Noel bayramını kutlayan Başkan Günel, birlik ve beraberlik söylemlerine yer verdiği mesajında şu ifadeleri kullandı;

“Farklı milletlerden birçok insanın yaşadığı güzel şehrimiz Kuşadası‘ndan herkese mutlu Noeller!

Hristiyan hemşehrilerim, hepinize neşeli bir kutlama diliyorum ve Noel’in tüm dünyaya barış, sevgi ve sağlık getirmesini diliyorum.”

https://gazeteaydin.com/haber/8954986/baskan-gunelden-noel-mesaji