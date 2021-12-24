Zas, Soykırım Anıtı’nı ziyaret etti

Stanislav Zas Ermeni Soykırımı Anıtı’nı ziyaret etti

Çalışma ziyareti için Ermenistan’a gelen Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü Genel Sekreteri Stanislav Zas, Ermeni Soykırımı Anıtı’nı ziyaret etti.

Soykırım Enstitüsü-Müzesi, kendisine Ermenistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Armen Ğevondyan ve Ermenistan’ın KGAÖ Daimi Temsilcisi Victor Biagov’un eşlik ettiğini bildirdi.

Stanislav Zas, Ermeni Soykırımı kurbanlarının anıtına ve ardından ebedi aleve çiçek bıraktı ve Ermeni Soykırımı’nın şehitleri anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulundu.

Ermenistan Kamu Radyosu