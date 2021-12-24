Modern süreçle ve eski yöntemler

Ruben Rubinyan neden Türkiye ile müzakerelerde Ermenistan’ın temsilcisi olarak atandı?

Güvenlik Konseyi Sekreteri Armen Grigoryan, “Ruben Rubinyan, Milli Meclis’te Dış İlişkiler Daimi Komitesine başkanlık etti, bu alanda uzmanlaştı, onu etkili bir müzakereci yapan başka bir faktör daha var, Başbakan ve ekibiyle olan bağlantısı”,- demektedir Rubinyan’ın Ermenistan Özel Temsilcisi olarak atanmasıyla ilgili olarak.

Atanan elçinin siyasi ve ekip bağlarına değil de zengin bir diplomatik biyografiye sahip olmasına odaklanmanın doğru olup olmayacağı sorusuna Grigoryan, “Bahsettiğim faktörlerin daha önemli olduğunu düşünüyoruz.

Müzakere sürecinde herhangi bir sorun ortaya çıkabilir ve ülkenin lideriyle çok hızlı bir şekilde açıklığa kavuşturulması gerekecektir. Tüm bunları dikkate aldık ve Bay Rubinyan’ın atanmasını daha etkili bulduk.

Modern diplomasi birçok değişikliğe uğramaktadır ve modern süreçleri eski yöntemlerle düşünmemeliyiz”,- dedi Grigoryan.

Ermenistan Kamu Radyosu