Konya’daki Kur’an Kursunu kilise olarak gösterdiler!

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Google haritalar arama motorunda Meram Müftülüğü’ne bağlı Hidayet Sümer Kız Kur’an Kursu’nu kilise olarak gösterdi.

Google haritalar arama motorunda Meram Müftülüğü’ne bağlı Hidayet Sümer Kız Kur’an Kursu’nu kilise olarak gösterdi. Kullanıcılarına zengin bir altyapı sunan Google, Haritalar hizmetiyle bir adrese gitmek isteyen kullanıcılarına büyük bir kolaylık sağlıyor.

Google’ın pek çok servisi bulunuyor ve bunlar arasında yer alan Maps yani haritalar özelliği pek çok kişinin işine yarıyor. Haritalarda aranan mekânların simgeleri küçük işaretlerle gösteriliyor. Dünyanın en yaygın kullanımına sahip arama motoru olan Google, büyük bir skandala imza attı.

Son zamanlar çeşitli yanlışlıklarla gündeme gelen Google, bu kez de Konya’da bir adreste büyük bir hata yaptı. Google, kullanıcılarına Karaman Caddesi üzerinde bulunan Meram Müftülüğü’ne bağlı Hidayet Sümer Kız Kur’an Kursu’nu haç simgesi ile işaretleyerek, kilise olarak gösterdi. Konya Meram Müftülüğü, konuyla alakalı Google sistem yetkilileri ile görüşüp yapılan yanlışın düzeltilmesi için çalışmaların başlatılacağını söyledi.

SAİT ÇELİK

https://www.merhabahaber.com/konyadaki-kuran-kursunu-kilise-olarak-gosterdiler-1846437h.htm